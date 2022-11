Domani alla Filarmonica si parla di alberi monumentali

CASALE - Il 21 novembre si festeggia la Giornata Nazionale degli Alberi: una ricorrenza nazionale istituita con la legge 10 del 2013.

A livello internazionale, l'Arbor Day fu celebrato per la prima volta negli Stati Uniti nel 1872 (ben 150 anni fa!), mentre in Italia la Festa degli alberi, tenuta per la prima volta nel 1898, è stata riconosciuta da un regio decreto del 1923. Oggi, a seguito della legge 10/2013, la Giornata Nazionale degli Alberi si inserisce nel più ampio quadro delle azioni intraprese al fine di diffondere tra le nuove generazioni la consapevolezza dell'assoluta necessità di salvaguardare e valorizzare l'ambiente e il patrimonio arboreo e boschivo, di ridurre le emissioni inquinanti, di prevenire il dissesto idrogeologico e di migliorare la qualità dell'aria.

Si tratta di un tema molto caro all'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, che da alcuni anni porta avanti il progetto di Foresta condivisa.

L'Ente-Parco ha concesso il proprio patrocinio all'incontro organizzato dalla Società Orticola casalese, martedì 8 novembre alle ore 16, presso l'Accademia Filarmonica in via Mameli n. 29 a Casale .

Luca Cristaldi, tecnico forestale dell'Ente-Parco e Paola Palazzolo, guardiaparco esperta di botanica, approfondiranno il tema "Gli alberi monumentali nel nostro territorio".

Alberi monumentali d’Italia: nell’elenco tre nuove specie alessandrine Sono il pioppo nero di Morano, il platano di Valmacca e la farnia di Pontestura

La legge n. 10/2013, oltre a dettare regole per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, va anche a rafforzare il preesistente quadro normativo sulla tutela degli alberi monumentali: i patriarchi verdi, patrimonio paesaggistico e ambientale di grande pregio del nostro paese!

Informazioni: info@orticolacasalemonferrato.it