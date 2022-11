A Katia Zanoner il premio in memoria del capo-giardiniere Angelo Tosi

BOLOGNA - Domenica 13 novembre nell’ambito del Meeting nazionale Comuni Fioriti organizzato da Asproflor - Associazione Produttori Florovivaisti presso Bologna Fiere (Eima 2022), Katia Zanoner riceverà il premio nazionale “Angelo Tosi” giunto alla XIII edizione, ideato nel 2009 da Agostino Giusto per ricordare lo storico capo giardiniere della città di Casale Monferrato, che cercò di far capire l’importanza del verde e dell’ambiente, già negli anni 70’ del secolo scorso.

Il premio nazionale Angelo Tosi è organizzato dal 2018, oltre che dall’associazione di cui faceva parte Angelo (Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini) dal Comune di Ponzano Monferrato e dalla locale Pro loco. Katia Zanoner, componente dell’associazione italiana direttori e tecnici pubblici giardini, lavora da diversi anni presso il Comune di Bolzano come tecnico giardiniere per la salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità urbana, impegnandosi da sempre in attività attente e sensibili. Tanti i progetti come, la tutela degli insetti impollinatori che con il loro instancabile lavoro tutelano la biodiversità ed insieme ad essa la nostra salute, la semina di prati fioriti e la realizzazione di aiuole con erbacce perenni in tutte le zone della città contribuiscono a fornire grandi quantità di nettare e polline ad api, farfalle ed altre insetti.

La città ha mille volti ed è capace di offrire numerose opportunità dal punto di vista storico culturale ma con la sapiente opera del team di Katia ha una valorizzazione in più dal punto di vista naturalistico con il parco bio-energetico, spazio ricreativo per gli amanti delle terapie naturali e polmone verde per i cittadini e turisti. Un altro grandioso progetto realizzato è il parco inclusivo, nato dal bisogno di una struttura che permetta a tutti di giocare, nessuno escluso, per fare in modo che anche un piccolo passo di un bambino sia un grande passo per l’umanità.