Venerdì il concerto in Cattedrale per il patrono di Casale Sant'Evasio

CASALE - Venerdì sera alle 21 in cattedrale a Casale Monferrato si celebra il patrono Sant'Evasio (12 novembre) con un concerto a ingresso gratuito: 'La musica di Dio... con W. A. Mozart' e l'Ensemble le Muse (soprano Olga Angelillo), organo Paolo Tarizzo, direttore Andrea Albertini.

Lo spettacolo, realizzato con il contributo di Fondazione Crt e del Comune, prevede l'esecuzione della sinfonia in La Maggiore N. 29 k 201; 3 sonate per organo e archi: 1.k 244 in fa maggiore, 2. k 366 in do maggiore, 3. k 329 in do maggiore; Eine Kleine Albtraum Musik (Mozart - Albertini); Laudate Dominum per soprano e orchestra k 339; Exultate Jubilate per soprano e orchestra k 165.