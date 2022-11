Plastic Free: alla Cittadella raccolti circa 200 chili di immondizia

CASALE - È un paradosso il bilancio del Cleanup Plastic Free a Casale di domenica, quando una ventina di volontari hanno raccolto circa 200 chili di rifiuti in nemmeno due chilometri percorsi nei pressi del Parco della Cittadella: un risultato ottimo per partecipazione, certo, ma allo stesso tempo «terribile», per la quantità di immondizia rilevata, come spiega la referente locale dell'associazione Fabrizia Tosarello.

All'evento, patrocinato dal Comune, hanno partecipato anche l'assessore all'Ambiente Cecilia Strozzi e l'assessore all'Agricoltura Daniela Sapio oltre ad alcune guardie ambientali che hanno supportato l'azione dei volontari.