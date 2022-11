Andrea Gavosto al Leardi per festeggiare i 10 anni di ScuoleInsieme

CASALE - La rete ScuoleInsieme - con un anno di ritardo a causa del Covid - festeggia dieci anni di attività. Nata nel 2011 a Casale, mette in comunicazione tutti gli Istituti statali e non del territorio in una lotta alla sensibilizzazione e alla partecipazione che parte proprio dalla scuola. Tema molto caro alla rete è stato in particolare l’amianto, con annessa la battaglia per le bonifiche, proprio in virtù del forte appoggio e della collaborazione con Afeva, l’associazione famigliari e vittime dell’amianto casalese.

Per celebrare il decennale - alla presenza di tutti i dirigenti scolastici e di una piccola delegazione dell’associazione - si è dunque svolto ieri mattina nell’aula magna del Leardi un incontro inserito all’interno del progetto Connessioni Prossime. Ospite d’onore è stato il professore Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli, che ha parlato del suo ultimo libro ‘La scuola bloccata’, edizioni Laterza. La domanda a cui si è cercato di rispondere a questo appuntamento - sia in presenza che via webinar realizzato tramite il supporto di Ecofficina - era: come sbloccare la scuola? Molti argomenti sono stati sollevati, partendo proprio dai dati presentati dall’esperto all’interno del volume. Si è parlato di cicli scolastici e modelli europei, contrapponendo quello italiano a quello scandinavo. Ma anche di disuguaglianze a livello sociale, di genere e territoriale (ad esempio tra nord e sud). Al termine, prima dell’apertura del dibattito, Gavosto ha avanzato una serie di proposte di miglioramento come la possibilità di aderire a nuovi modelli scolastici più dinamici dove sono gli studenti a scegliere buona parte delle materie e l’apertura verso una didattica più orientativa «per fare emergere quello che gli alunni sono più portato a fare».

Ha concluso l’incontro un breve intervento di Assunta Prato, in rappresentanza di Afeva, che ha sottolineato l’importanza di tali temi e ricordando l’anniversario tra poco meno di un mese dell’apertura dell’Aula Amianto/Asbesto, realizzata nel 2014 proprio grazie alla rete ScuoleInsieme.

(Andrea Gavosto con la rete ScuoleInsieme)