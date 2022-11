Domenica in Comunità Ebraica a Casale torna 'Attraversare l'Ambiente'

CASALE - La mostra 'Fu luce e fu paesaggio' di Franco Gervasio è in pieno svolgimento nel complesso ebraico di Casale Monferrato (fino al 27 novembre): in sala Carmi sono esposti sette paesaggi di luce, tanti quanto i giorni della creazione, formati da sottili tubi di vetro di Murano, mentre il Cortile delle Api è trasformato in bosco, velato da teli ricoperti di segni.

Domenica 13 novembre alle 11.30, però, ci sarà un’ulteriore occasione di visita: sarà infatti riproposta la performance “Attraversare l’Ambiente”, eseguita durante l’inaugurazione in una versione ampliata e “più lirica” per citare le parole di Gervasio che ne è l’autore.

Si tratta di un’opera capace di far riflettere profondamente sulle trasformazioni del nostro pianeta: formata dalle tante notizie legate al cambiamento climatico nel suo quotidiano «È un racconto che sa coniugare la poesia, il linguaggio dell’anima, con le informazioni che servono alla nostra razionalità» come l'ha definito Daria Carmi.

Gli interpreti sono Cristina Castigliola, lo stesso Franco Gervasio e Claudio Milano, autore ed esecutore anche di una suggestiva salmodia che rievoca la tradizione ebraica e ci fa sentire ancora più parte dello spazio. Ingresso Libero