Una 'spia' si accende, l'elicottero dell'Esercito atterra a Casale

CASALE - Atterraggio precauzionale all'aeroporto di Casale oggi poco prima delle 13 per due elicotteri AB206 dell'Aviazione dell'Esercito. I due velivoli erano impegnati in volo di addestramento da Venaria Reale a Viterbo.

A seguito dell'accensione di una spia della trasmissione di uno dei due è stato deciso l'atterraggio in Monferrato. Si è immediatamente attivata la squadra di emergenza aeroportuale ma non ci sono stati problemi: gli operatori aeroportuali hanno messo a disposizione l'infrastruttura ai sei membri dei due equipaggi. Mentre gli specialisti sul piazzale risolvevano l'inconveniente, i piloti in aula briefing preso atto del deterioramento delle condizioni meteo lungo la rotta hanno deciso il rientro a Venaria. Entrambi i velivoli sono ripartiti alle 14.30 senza ulteriori problemi (alla ripartenza si riferisce il video).

Per motivi di sicurezza, trattandosi di aeromobili di Stato, sono intervenuti a sul posto i Carabinieri del Norm e del Comando Compagnia di Casale.