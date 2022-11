Casale: domenica la trasferta contro il Legnano

CASALE - Domenica il Casale sarà impegnato in trasferta, per la sfida di Serie D alle 14.30 contro il Legnano.

È una stagione trionfale quella del 1929/30 per i colori Nerostellati, i casalesi sono stati retrocessi la stagione precedente nella nuova serie B a girone unico a causa della riforma dei campionati nazionali; è da quella stagione infatti che esiste la serie A come la conosciamo oggi.

Quel primo campionato cadetto se lo aggiudicó proprio il Casale, davanti al Legnano che salì nella massima serie assieme ai Neri! E Domenica sarà Legnano-Casale. Il precedente che andiamo a scomodare questa settimana riguarda proprio quella stagione, quarta giornata del girone d'andata, 27 Ottobre 1929; il Casale è partito alla grande, pareggio a Firenze all'esordio e poi due secche vittorie casalinghe con La Dominante (antica parente della Sampdoria) e la mitica Fiumana. La gara di Legnano è vista come un'ulteriore prova della validità del complesso Nerostellato, i lilla poi sono allenati dal grande (anche fisicamente) Barbesino che del Casale fu faro e guida ai tempi dello scudetto; non male il Legnano che attende i Neri, in attacco schiera Gabba, casalese doc e protagonista in passato con la maglia della sua città, ed in mezzo i robusti Bellardi e Gerola, ma la squadra monferrina non è certo gruppo da farsi intimorire e così dopo appena 34 minuti concretizza un vantaggio cercato con insistenza grazie ad una bella giocata del duo Demarchi - Gardini, con quest'ultimo abile a battere l'estremo difensore di casa. Il primo tempo si conclude con un Casale che mette in mostra tutta la propria superiorità grazie ad un Mattea sugli scudi ed a un Ticozzelli marmoreo nel reparto arretrato; contrariamente però a quanto ci si possa aspettare, la ripresa si gioca all'insegna di un Legnano riversato in attacco alla ricerca di un pari che faccia classifica. La difesa Nerostellata però regge bene, Roletto non corre pericoli di particolare entità e, anche se con un goccio di affanno, il Casale porta a casa una vittoria che di slancio aiuterà anche nella Domenica successiva quando i Neri abbatteranno il Novara con un sontuoso 5-3.

Come detto in apertura, sarà solo l'inizio di una cavalcata trionfale che riporterà il Casale nella massima serie.

Legnano, 27/10/1929

LEGNANO - CASALE 0-1

Rete: 34' Gardini (C)

LEGNANO: Rotondi, Pagani, Bellardi, Canziani, Crespi, Gerola, Agostinelli, Cidri, Gabba, Aigotti, Rizzi.

CASALE: Roletto, Roggero, Ticozzelli, Mandrino, Castello, Patrucco, Migliavacca, Mattea, Demarchi, Gardini, Patrucchi.

Arbitro : Bonello di Venezia.