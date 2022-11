I vini monferrini in trasferta a Vienna per 'Selezione Piemonte 2022'

VIENNA - Un gruppo di vigneron del Consorzio di tutela vini Colline del Monferrato Casalese è di recente rientrato da una trasferta a Vienna. La delegazione ha partecipato alla sesta edizione di Selezione Piemonte 2022, evento realizzato da Wein&Kultur in collaborazione con Barolista Weinimport.

In Austria la Regione Piemonte è famosa per i suoi vini più importanti, ma ampio spazio è riservato anche ai prodotti di tirature più contenute. Così, è stata un'importante occasione per presentare le denominazioni monferrine e soprattutto il Grignolino del Monferrato Casalese doc. A curare il seminario e a guidare la Masterclass sono stati Christian Bauer, assaggiatore Onav e organizzatore della rassegna Selezione Italia, e l’importatore Peter Roggenhofer, consulente nella ricerca di produttori piemontesi.

Hanno portato la bandiera dei vini monferrini Gaudio Bricco Mondalino di Vignale, Vitivinicola Botto Marco di Sala, Castello di Gabiano, Cinque Quinti dei Fratelli Arditi di Cella Monte, Hic et Nunc di Vignale, Vicara di Treville e gli astigiani Cascina Rey di Monica Monticone e Franco Roero. Il prossimo appuntamento per i vini del Consorzio sarà la 55° fiera nazionale del Tartufo Trifola d'Or a Murisengo, in programma domenica 13 e domenica 20 novembre.