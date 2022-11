Fubine, un lupo tra le case? Forse (o forse no)

FUBINE - Da qualche giorno gira l'immagine sui social. oggi c'è anche un video. Fubine, regione Paradiso, non lontano dal centro del paese. Si aggira un lupo, o qualcosa che ad esso somiglia. "E' un animale giovane, certamente malato" dice chi lo ha avvistato.

Abbiamo inviato il filmato ai responsabili di 'Life Wolfalps Eu', un progetto dedicato, appunto, ai lupi. La risposta arriva da Paola Fallabrini, biologa che si occupa, tra l'altro, di iniziative a Sezzadio e al Bosco delle Sorti.

"Quando si avvista un animale vagante potrebbe essere un cane inselvatichito. È difficile da determinare, perché mancano caratteristiche morfologiche necessarie - spiega la Fallabrini - L'animale ha certamente problemi di salute, probabilmente la rogna. Sia che sia un cane vagante o un selvatico è comunque stato spinto ad avvicinarsi alle case per cercare cibo. E' evidente che si tratta di un animale in difficoltà. E, per essere così vicino alle abitazioni, è altamente probabile che qualcuno gli ha già dato da mangiare e quindi lui ha acquisito confidenza. La nostra raccomandazione è: non date mai cibo ai randagi per evitare che si abituino ad avvicinarsi ai luoghi abitati".

La genetica

La biologa aggiunge: "Rispetto al video in questione, per capire se è un lupo o un ibrido serve l'apporto della genetica. Questo animale non ha tutte le caratteristiche per essere definito un lupo, perché ha gravi problemi di salute".