Domani torna a Casale il Mercatino dell'Antiquariato

CASALE - Domani, domenica 13 novembre torna il Mercatino dell’Antiquariato di Casale Monferrato. Come di consueto lo spazio del Mercato Pavia si riempirà di espositori (anche per questa edizione ne sono previsti almeno 300) per un’edizione che per molti significa già la ricerca del miglior regalo Natale. Sui banchi, in un’esposizione di decine di migliaia di oggetti, quindi, cominceranno a comparire le decorazioni per le festività e soprattutto tante statuine per un presepe d’antan. L’ideale per chi è alla ricerca di un pastore, o figurante in più da inserire nella sacra rappresentazione. Inoltre, il mese si presta anche cercare bijoux, piccola oggettistica, accessori, giocattoli e tutto quanto possa essere impacchettato e messo sotto l’albero.

Insieme al Mercatino ritorna anche il Farmer Market, lo spazio dedicato ai prodotti a km0 del Monferrato collocato lungo la zona pedonale alberata di fronte alla palazzina Liberty (Largo Margherita Paleologo Gonzaga). Gli orari sono di apertura sono dalle 8.30 alle 17. Gli ingressi verranno monitorati dai volontari dell'A.I.S.A.: Associazione Italiana Sicurezza Ambientale saranno preposti alle verifiche.

In prossimità dell’ingresso del Mercatino dalle 9 alle 13 sarà inoltre possibile effettuare uno screening gratuito della glicemia nell’ambito dell’iniziativa, organizzata dai sei Lions Club della circoscrizione locale, legata alle giornate per la prevenzione del diabete.