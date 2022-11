Buoni riscontri dal Mercatino dell'Antiquariato di ieri, tra sci e piccozze

CASALE - Presenze da Como, Varese, Monza, Lecco e anche dalla Svizzera ieri al Mercatino dell'Antiquariato di Casale.

Sui banchi le prime offerte di Natale ma anche tante curiosità legate alla stagione. In particolare per questa edizione si sono segnalati gli sci d’epoca. Il banco di un antiquario di Gressoney ne ha presentata una collezione completa con tutte le attrezzature per le escursioni in montagna, con zaini in cuoio quasi centenari. Per le piccozze addirittura c'è un vero mercato collezionistico. Quelle di qualità migliore sembrano non conoscere i segni del tempo e sono ovviamente ricercatissime e non solo per l’esposizione.

Durante tutto l'evento c'è stata la possibilità di controllare il proprio tasso glicemico con un test rapido e gratuito di pochi minuti. Tutto questo grazie a una postazione allestita dai Lions del territorio insieme alla Misericordia di Casale dedicata alla prevenzione del diabete. La prossima edizione dell’antiquariato si terrà domenica 11 dicembre.