Piscina 'Ex Alcarotti': sabato l'inaugurazione, lunedì 21 l'apertura

CASALE - Inaugurerà ufficialmente sabato 19 novembre alle 15 l'avventura del Centro Nuoto (ex Alcarotti) di Casale, la piscina comunale targata 'Monferrato Active', il nome scelto dai gestori di Arona Active.

La struttura era chiusa dalla seconda metà di luglio e in questi mesi è stata interessata dal 'passaggio' dal vecchio gestore, Monferrato-Sport & Service - Elica Podalica all'attuale, un affidamento temporaneo di 7 mesi in attesa di una più articolata gara per un gestione più lunga.

Sabato alle 15 dopo l'inaugurazione seguirà un allenamento collegiale delle squadre agonistiche. La struttura aprirà ufficialmente al pubblico lunedì 21 novembre.

«Siamo estremamente soddisfatti del risultato raggiunto. Siamo abituati a vedere piscine che restano chiuse anni, invece con un impegno congiunto profondo tra pubblico e privato siamo riusciti a riaprire in pochi mesi. Facciamo un grande in bocca al lupo i nuovi gestori, che affrontano questa sfida con grande coraggio e ci teniamo a ringraziare tutto lo staff del Comune che ci ha supportati, con un’attività intensissima nel mese di agosto, in particolare l’avvocato Elisa Imarisio, il segretario generale Sandro Palmieri, la dirigente Sara Marchetti, Fabio Costamagna e Davide De Luca dell’ufficio sport e l’ufficio contratti. Un grazie particolare anche all’avvocato Andrea Zavanone che ha dimostrato piena disponibilità per periodo festivo. E ora buon nuoto a tutti!» spiegano il sindaco Federico Riboldi e l'assessore Luca Novelli.