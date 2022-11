Jesse Owens e Fausto Coppi, le loro imprese insieme in un libro

CASALE - Sabato 19 novembre, alle 17 presso la Libreria Il Labirinto, in via Benvenuto Sangiorgio a Casale avverrà la presentazione del libro 'Jesse Owens e Fausto Coppi. Sotto il segno dei Gemelli' scritto da Mario Parodi.

L'idea del libro è quella di legare i quattro record stabiliti da Owens nel 1935 in un'ora con la fuga di 200 km di Coppi nel 1949.

Mario Parodi, torinese (1950), laureato in semiologia, ha insegnato per trentacinque anni materie letterarie nelle scuole medie inferiori e superiori della sua città. Da decenni si dedica a svariate attività culturali. Per il Comune di Torino ha fondato e gestito, dal 1991 al 1995, l'Osservatorio poetico giovanile “Opere d'inchiostro”. Ha al suo attivo oltre una ventina di pubblicazioni, che testimoniano la poliedricità dei suoi interessi. In collaborazione con il giornalista Antonio Barillà ha dato alle stampe cinque saggi sportivi: "Strepitosi" (storia dei terzini sinistri italiani), "Juve in Coppa ieri e domani", "I Guardiani della Signora", "Architetture nerazzurre" e "Le anime del Diavolo".

La presentazione, a ingresso gratuito, avviene in collaborazione con Team EffeBike, squadra ciclistica casalese; il sito web BioCorrendo.it, un contenitore di informazioni podistiche e del mondo dell'Atletica Leggera; e Fiab Monferrato, associazione ciclo ambientalista per promuovere l'uso della bicicletta nel Monferrato.

Con l'autore dialogherà Gabriele Farello.