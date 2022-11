Casale: controllo straordinario del territorio da parte della Polizia

CASALE - Gli operatori del Commissariato di Polizia, come già avvenuto altre volte nelle scorse settimane, stanno ponendo in essere anche in queste ore un'operazione di controllo straordinario del territorio cittadino, focalizzando la loro attenzione in particolare sui luoghi di maggiore aggregazione, come in questo caso, in piazzale Silvio Pia, importante snodo di transito dei bus extraurbani.

Proprio in questi istanti nella zona si è verificato un piccolo incidente, in seguito al quale un uomo si è infortunato a un piede; è atteso l'arrivo dei soccorritori del 118 ma le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.