Due camper a fuoco nella notte

CASALE MONFERRATO - Spettacolare incendio a Casale Monferrato. Nella notte tra lunedì e martedì nell'area dell'ex mercato ortofrutticolo (di fronte a Piazza Venezia), di fianco alla caserma dei Vigili del Fuoco si è scatenato un incendio con fiamme molto alte. A bruciare sono stati due camper, parcheggiati uno di fianco all'altro.

Il rogo, per il quale fortunatamente non si sono registrati danni alle persone, è stato domato dai Vigili del Fuoco.

Poco prima in serata, sui social network dei casalesi si era diffuso un allarme (rivelatosi poi ingiustificato) per una presunta crepa sul ponte stradale che collega il centro città a Oltreponte.

Per fugare ogni dubbio in serata il sindaco Federico Riboldi e diversi esponenti del "governo" casalese avevano accompagnato i tecnici comunali e i Vigili del Fuoco sul posto per un sopralluogo chiarificatore; non c'è alcun rischio.