La Scagliotti era "Esempio di impegno civile e generosa dedizione"

CASALE MONFERRATO - Proseguono i messaggi di cordoglio in seguito alla scomparsa della professoressa Giovanna Bevilacqua Scagliotti. Questo il commento del sindaco di Casale Federico Riboldi.

"Ho appreso con sgomento e profondo dispiacere la notizia della scomparsa della Prof.ssa Giovanna Bevilacqua Scagliotti, per oltre quarant’anni Presidente dell’ANFFAS di Casale Monferrato. Nobile esempio di impegno civile e di generosa dedizione a beneficio della Comunità, ha costantemente ispirato il proprio agire ai fondamentali valori umani della solidarietà e dell'aiuto al prossimo, impegnandosi prima come Assessore Comunale alle Politiche Sociali e poi come motore trainante dell’Associazione. Pochi mesi fa aveva ricevuto due importanti attestazioni di riconoscimento del suo impegno: la Medaglia d’oro al merito Civico della Città di Casale MOnferrato e la “Croce pro ecclesia et Pontifice”.

L’Asd Silvana Baj, la Casa di Stefano, la Stracasale: tante sono le realtà e le iniziative che hanno avuto origine dal suo coraggio e dalla sua determinazione e la Città di Casale Monferrato, riconoscente, manterrà sempre il Suo ricordo ispirandosi alla sua vita retta nelle azioni future".