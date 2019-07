Casale: l'addio a Giovanna Bevilacqua Scagliotti

Il funerale di Giovanna Bevilacqua Scagliotti, storica presidente dell'Anffas di Casale, si è tenuto questa mattina alla chiesa di Sant'Antonio a Casale. Una celebrazione semplice e solenne, "Come Giovanna avrebbe voluto", per usare le parole del sacerdote officiante don Angelo Manzini, coadiuvato durante le esequie da diversi altri religiosi.

Alla cerimonia ha preso parte una folla commossa e composta, con moltissimi dei ragazzi e delle ragazze che hanno costituito di fatto la seconda famiglia della professoressa Scagliotti, che "ci lascia come eredità il modo concreto e cristiano di vivere, senza distinzioni; diceva: ogni uomo è mio fratello" le parole di Manzini durante l'omelia.

In chiusura, lo struggente saluto letto da un rappresentante dell'Anffas, un susseguirsi di "Grazie Skà", come veniva chiamata, prima di un partecipato applauso.