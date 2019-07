Sviluppo turistico e territorio: il focus a Rosignano

Sviluppo turistico del territorio e strategie durature per un comparto che sta crescendo. Di questo si è parlato martedì pomeriggio nella sala Consiliare del Comune di Rosignano in occasione della presentazione dei dati raccolti nell'ambito del master dedicato al Turismo attivato dall'Università del Piemonte Orientale. "Linee e strategie di sviluppo locale per Rosignano": questo il titolo del report firmato dagli studenti Luisa Cartesio ed Erik Barone e seguito dai docenti Luca Garavaglia e Paolo Perulli. L'incontro è stato introdotto dal sindaco Cesare Chiesa e dalla presidente dell'Ente Morale "Vincenzo Luparia" Carla Rondano. Gli interventi sono stati moderati dal direttore de Il Piccolo Alberto Marello.