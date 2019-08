Il Ferragosto? Con vista in Monferrato

CASALE - Chi in questi giorni non fosse sotto l'ombrellone o al fresco dei monti e avesse deciso di passare il Ferragosto in Monferrato, prima o dopo la tradizionale grigliata con gli amici, potrebbe approfittare del tempo libero per godersi il panorama.

Per farlo al meglio vi consigliamo due luoghi, uno, più vicino a Casale Monferrato, uno un po' più lontano. Entrambi si affacciano a Nord, dalle colline guardano il fiume Po, spaziando da Est a Ovest ed entrambi si raggiungono agevolmente in auto.

A Coniolo (nella foto sotto) il belvedere è alle spalle della parrocchiale di Santa Maria Assunta. Il punto panoramico è decisamente un luogo romantico: vi è stata collocata una vetrina periodicamente rifornita di rose, da prendersi (gratuitamente) solo in caso di vero amore.

A Cantavenna, frazione di Gabiano, il punto panoramico è in via San Carpoforo. Di recente costruzione, è un autentico trampolino di acciaio sul Po. Camminarci sopra regala un piccolo brivido; lungo i suoi pochi metri di lunghezza la cittadinanza ha collocato tanti bei vasi ornamentali.