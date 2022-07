Contagi, il Piemonte è la regione che sta meglio

Come sta la nostra regione in piena quarta ondata di pandemia? Il valore del Piemonte, con un’incidenza di 842.6 casi ogni 100.000 abitanti (diagnosi settimana dall’11 al 17 luglio), a fronte del valore nazionale di 1.104.8 è il più basso in Italia. L’occupazione dei posti letto ordinari alla data del 18 luglio si attesta all’8,7% (il valore nazionale è al 16,9%) e quella delle terapie intensive al 2,4% (il valore nazionale è 4,2%), mentre la positività dei tamponi è al 14,9%.

Dai dati diffusi da Arpa, gli esiti delle analisi di sequenziamento delle acque reflue su campioni prelevati l’11 luglio nei depuratori di Castiglione Torinese, Cuneo, Alessandria e Novara, si evidenzia la dominanza di Omicron5.

Contagi: il report della Regione

Per quanto riguarda la sottovariante di Omicron 4 si continuano a rilevare mutazioni specifiche. Nelle prossime settimane il laboratorio di Virologia Ambientale monitorerà l'evolversi della situazione anche per quanto riguarda nuove sottovarianti di Omicron, come BA.2.12 rilevata attualmente solo nel depuratore di Castiglione Torinese.

Vaccinazioni

Il Piemonte continua ad essere in testa per la somministrazione delle quarte dosi (fonte: Covid-19 vaccini open data / lab24 il sole24ore) con 286.000 dosi somministrate alle platee autorizzate a livello nazionale che hanno già maturato i tempi necessari per la quarta dose (immunocompromessi, over 80, ospiti Rsa, fragili over 60 con specifiche patologie, over 60 e fragili over 12). Nelle farmacie dal 26 aprile sono state somministrate 6.900 quarte dosi e le prenotazioni sono circa 2.300.

Le preadesioni degli over 60 per la quarta dose su questo sito sono state ad oggi 30.000 e oltre 15.000 hanno già ricevuto l’sms di convocazione per la somministrazione entro 10 giorni in un centro vaccinale.

Focus contagi

In Piemonte nel periodo dall’11 al 17 luglio i casi medi giornalieri dei contagi sono stati 5.143. Suddivisi per province: Alessandria 464, Asti 223, Biella 228, Cuneo 508, Novara 419, Vercelli 179, Vco 177, Torino città 1.035, Torino area metropolitana 1.728. In totale, su base regionale, i casi degli ultimi 7 giorni sono stati 36.004 (+1.709 rispetto alla settimana precedente).

Vaccini anti-Covid: riapre l'hub della Valfrè Sabato 23 e sabato 30 luglio somministrazioni anche all'ex caserma

Questa la suddivisione per province: Alessandria 3.251 (+623), Asti 1.559 (+196), Biella 1.596 (+159), Cuneo 3.558 (+368), Novara 2.933 (+144), Vercelli 1.252 (+50), Vco 1.240 (-57), Torino città 7.247 (-120), Torino area metropolitana 12.168 (+197).

Incidenza contagio adulti

Nella settimana dall’11 al 17 luglio l’incidenza regionale (ovvero l’incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è 842.6, in rialzo (+5%) rispetto agli 802.6 della settimana precedente. Si tratta della sesta settimana consecutiva in cui si registra un rialzo, dopo 6 settimane consecutive in cui la curva dei contagi era in calo.

Nella fascia di età 19-24 anni l’incidenza è 779.6 (+1%). Nella fascia 25-44 anni è 977.6 (-1,7%). Tra i 45 ed i 59 anni si attesta a 959.4 (+2,2%). Nella fascia 60-69 anni è 949.9 (+16,8%). Tra i 70-79 anni è 870.3 (+15,6%). Nella fascia over 80 l’incidenza risulta 582.6 (+13,9%).

Incidenza contagio ragazzi

In età scolastica, nel periodo dall’11 al 17, l’incidenza rispetto alla settimana precedente registra un andamento diverso a seconda delle fasce di età. Nella fascia 0-2 anni l’incidenza è di 611.9 (+9,1%). La fascia di età 3-5 anni registra un’incidenza di 395.8 (+17%). Nella fascia tra i 6 ed 10 anni l’incidenza è 478.5 (-5,9%). Nella fascia 11-13 anni l’incidenza è 640.9 (-8,2%). Nella fascia tra i 14 ed i 18 anni l’incidenza è 546.4 (+7,7%).