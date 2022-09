Trionfa FdI, male Pd e Lega. Molinari eletto. Dentro anche Amich e Fornaro. Matrisciano fuori

20.53 - Sulle elezioni politiche 2022 c'è ancora molto da raccontare, forse tutto. Ma il servizio di questo articolo - aggiornato in 'tempo reale' dalle 23 di ieri, domenica - si conclude qui. Gli aggiornamenti proseguiranno normalmente, sempre sul nostro sito, con articoli e approfondimenti. Grazie alle molte persone che ci hanno seguito, anche nel cuore della notte. La redazione

19.28 - L'onorevole Federico Fornaro è confermato alla Camera dei Deputati. Candidato nel collegio Piemonte 2, nella lista del Partito Democratico in quota Articolo 1, è stato eletto dalle province settentrionali della regione.

19.27 - Alla fine di un lungo e complicato conteggio, c'è una ragionevole certezza: Enzo Amich (Fratelli d'Italia) è stato eletto parlamentare della Repubblica. Era candidato al terzo posto della lista al plurinominale della Camera. LEGGI QUI L'APPROFONDIMENTO

16.59 - C'è un 'caso Fubine'. Sono state fatte segnalazioni ufficiali perché i dati forniti al Ministero dell'Interno non risulterebbero attendibili. A insospettire sarebbero la percentuale altissima di Forza Italia al Senato (sopra al 28%) e quella di Verdi e Sinistra (gruppo primo in coalizione con una percentuale ben distante dalla media locale e nazionale). QUI IL CASO DI FUBINE

15.51 - Riccardo Molinari, capogruppo uscente della Lega e candidato del centrodestra eletto all'uninominale della Camera dei Deputati, ringrazia via social per il risultato ottenuto.

15.46 - Daniele Borioli ringrazia con un post social tutti i sostenitori di questa campagna elettorale. All'esponente del Pd, candidato nel listino proporzionale della Camera, non è riuscita l'impresa.

15.28 - Ore di febbrile attesa anche per Federico Fornaro, capogruppo uscente di Leu alla Camera e candidato dalla coalizione di centrosinistra come capolista nel listino proporzionale della Camera nel collegio plurinominale 01 della circoscrizione Piemonte 2, che raggruppava le le province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli.

L'esponente di Articolo 1 dovrebbe entrare in Parlamento grazie ai cosiddetti 'resti', ma al momento non c'è alcuna certezza al riguardo.

15.07 - Ore di fibrillazione per il monferrino Enzo Amich, che attende di sapere se farò o meno parte del prossimo parlamento come deputato di Fratelli d'Italia. QUI L'AGGIORNAMENTO

14.27 - Così l'assessore alessandrino Giorgio Laguzzi commenta su Facebook i risultati delle urne.

13.49 - Il post social del capogruppo di FdI al Comune di Alessandria, Emanuele Locci.

13.13 - Susy Matrisciano (M5S) non farà parte del nuovo parlamento. Stando alle prime elaborazioni la senatrice non avrebbe le condizioni di 'resti' necessarie per ottenere uno scranno a Roma.

12.12 - In tutti i maggiori Comuni del Novese vince il centrodestra. A Pozzolo, Serravalle e Gavi la coalizione di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati raggiunge la maggioranza assoluta. Vittoria del centrodestra anche ad Arquata, dove però il centrosinistra tiene il campo superando il 30 per cento. QUI L'APPROFONDIMENTO

11.46 - Se già nel 2019 la decisa virata a destra dei principali comuni dell'Ovadese era apparsa chiara con l'affermazione della Lega alle elezioni europee, la conferma arriva anche dal voto espresso ieri. A Molare il centrodestra ha conquistato 459 voti (43.38%). Nel dettaglio Fratelli d'Italia è l'elemento trainante con 234 voti (23.8%). A seguire la Lega con 117 (11.4%) e Forza Italia con 75 voti (7.35%). QUI L'APPROFONDIMENTO

11.37 - Alluvioni Piovera, Castelnuovo Scrivia, Fabbrica Curone, Garbagna, Isola Sant'Antonio, Monleale, Sale, Viguzzolo: tutte sezioni del Tortonese dove il centrodestra ha superato il 60 per cento delle preferenze, con l'apice ad Alzano Scrivia dove si è addirittura superato il 70 per cento. QUI L'APPROFONDIMENTO

11.06 - Il centrodestra domina ovunque nel Casalese, sicuramente aiutato dall'orbita del centro zona con i due principali esponenti del partito più votato dagli italiani, Fratelli d'Italia, il candidato Enzo Amich e il sindaco di Casale Federico Riboldi. QUI L'APPROFONDIMENTO

10.33 - Era una sfida quasi impossibile, quella di Massimo Berutti: il senatore uscente era infatti capolista nel proporzionale della Camera di Noi Moderati, simbolo che non è riuscito a raggiungere il quorum.

"Nella vita bisogna fare delle scelte, che possono essere vincenti o meno. Ciò non toglie che si debba andare avanti e prepararsi a ripartire. Come? Innanzitutto analizzando i risultati delle urne, quindi decidendo cosa fare d’altro nella vita. Ma la politica, quella buona, sicuramente resterà nel mio quotidiano. Dove, lo vedremo".

10.21 - Si confermano in linea con i dati provinciali i risultati delle urne nei paesi del Valenzano Pecetto, Bassignana e Rivarone. QUI L'APPROFONDIMENTO

10.14 - Ad Acqui Terme stravince il centrodestra, sia alla Camera che al Senato sopra il 52%. Il partito più votato, nemmeno a dirlo, Fratelli d'Italia, che alla Camera raggiunge il 27,2% (26,7% al Senato). QUI L'APPROFONDIMENTO

9.40 - Pierluigi Cavalchini, il risultato di Europa Verde e il futuro: Alessandria chiede di discutere sul dato elettorale.

9.36 - Il segretario alessandrino del Pd, Rapisardo Antinucci, commenta sui social il risultato elettorale.

8.56 - Un elettore su due ad Alessandria sceglie il centrodestra. E Riccardo Molinari si conferma parlamentare dopo il grande successo nel collegio uninominale della Camera. Ma a trainare 'Mol', qui come altrove, è Fratelli d'Italia. QUI L'APPROFONDIMENTO

8.54 - Oltre un valenzano su 2 ha votato (alla camera) la coalizione di centrodestra a sostegno del leghista Riccardo Molinari. QUI L'APPROFONDIMENTO

8.39 - Casale registra, superando il dato nazionale, una nettissima affermazione della coalizione di centrodestra alle elezioni politiche di ieri: 53.89% al Senato, 54.79% alla Camera per le compagini che hanno sostenuto all'uninominale rispettivamente Paolo Zangrillo e Riccardo Molinari. QUI L'APPROFONDIMENTO

8.31 - Exploit della coalizione di centrodestra a Tortona: oltre la metà dei voti totali sono infatti andati ai quattro partiti che presentavano come candidato l'alessandrino Riccardo Molinari alla Camera. Perde di conseguenza punti percentuali la coalizione di sinistra, ma il Partito Democratico è la seconda forza cittadina nonostante anche la Lega registri un risultato molto migliore alla media nazionale. QUI L'APPROFONDIMENTO

8.08 - Anche Ovada vira a destra, seguendo seppur con modalità locali del dinamiche elettorali nazionali. QUI L'APPROFONDIMENTO

8.01 - A Novi Ligure, il confronto con le elezioni europee del 2019 - le ultime consultazioni con il sistema proporzionale, quindi paragonabili alle politiche di quest'anno - mette in evidenza il balzo in avanti del partito di Giorgia Meloni (tre anni fa era appena al 4 per cento) e la brusca frenata della Lega (era al 39,3 per cento). Stabile Forza Italia (alle europee raccolse il 9 per cento), mentre il Partito Democratico perde un paio di punti percentuali (era al 25,4). Tre punti in meno anche per il Movimento 5 Stelle (era al 15 per cento). QUI L'APPROFONDIMENTO

7.48 - Resta fuori dal Parlamento anche Rita Rossa: candidata all'uninominale del Senato per il centrosinistra (sconfitta da Zangrillo) e in seconda posizione nel listino proporzionale dal Partito Democratico, il risultato negativo degli stessi 'dem' a livello nazionale penalizza anche l'ex sindaco di Alessandria.

7.33 - Resti e ‘flipper’: molti candidati in queste ore stanno facendo i conti con le dinamiche imposte dalla legge elettorale e dal taglio dei parlamentari. Fornaro e Amich sono più ‘sì’ che ‘no’, mentre Matrisciano sarebbe fuori dai giochi. Per confermare questi dati, però, serve ancora un po’ di tempo.

7.23 - Giovanni Barosini non andrà alla Camera: numero 3 del listino proporzionale di Azione/Italia Viva (nonché candidato all'uninominale contro Riccardo Molinari), il presidente del Consiglio comunale di Alessandria avrebbe avuto bisogno di un risultato più importante - almeno a doppia cifra - della propria coalizione.

7.11 - Non riesce l'impresa al senatore uscente Massimo Berutti: capolista nel listino proporzionale di Noi Moderati alla Camera per la nostra provincia, il risultato inferiore all'1% non gli consente di aprire le porte di Montecitorio.

6.54 - Daniele Borioli non siederà a Montecitorio: candidato al secondo posto dal Pd nel listino proporzionale, i risultati degli scrutini non gli consentono di sperare in un ritorno a Roma dopo la legislatura in Senato dal 2013 al 2018.

6.02 - Niente da fare anche per Franco Trussi, candidato alla Camera in provincia di Alessandria in posizione 3 del listino proporzionale con Noi Moderati.

5.39 - Definitivo il voto di Alessandria (Camera): 42.485 gli elettori alle urne (63,4% degli aventi diritto), centrodestra al 49,78% con Fratelli d'Italia primo partito col 27,04%, poi Lega al 13,94%, Forza Italia al 7,94% e Noi Moderati allo 0,72%.

Centrosinistra complessivamente al 26,42% col Pd al 20,5%, +Europa a 2,9%, Verdi/Sinistra a 2,7% e Impegno civico a 0,41%. M5S al 10,48%, Azione/Iv al 7,90%.

5.26 - Fratelli d'Italia primo partito a Tortona (dati definitivi Camera): il movimento di Giorgia Meloni è al 30,19% seguito dalla Lega al 13,71% e da Forza Italia all'8,77%. Il centrodestra supera il 55%, mentre quella di centrosinistra arriva al 21,56% col Pd al 16,38%, +Europa a 2,82% e Verdi/Sinistra a 2,21%. Azione/Iv all'8,97%, M5S all'8,69%. GUARDA LO SCRUTINIO DI TORTONA

5.23 - Candidata in posizione 4 nel listino di Forza Italia per il Senato nella nostra provincia, Franca Roso non entrerà a Palazzo Madama.

5.10 - Niente da fare anche per Gigliola Fracchia, candidata in quarta posizione nel listino proporzionale della Camera per la Lega nella nostra provincia.

4.55 - Maria Rosa Porta (Forza Italia) non entrerà alla Camera: era candidata in posizione 4 nel listino proporzionale della provincia di Alessandria.

4.53 - Candidato alla Camera nell'ultima posizione del listino proporzionale della provincia di Alessandria, Giuseppe Castagna (M5S) non sarà eletto.

4.33 - Nessuna comunicazione ufficiale, da parte del sindaco di Casale Monferrato, Federico Riboldi, ma un post social che celebra Giorgia Meloni

4.23 - Netta affermazione di Fratelli d'Italia a Valenza (Senato, dato riferito a 5.551 elettori alle urne su 14.831 aventi diritto): FdI supera il 31% portando la coalizione al 55,85% grazie anche al 12,20% della Lega e all'11,47% di Forza Italia. Centrosinistra fermo al 23,44% con il 17,33% del Pd e il 5% circa di +Europa e Verdi/Sinistra. Azione/Iv al 7,74% e M5S al 7,76%. GUARDA LO SCRUTINIO DI VALENZA

4.12 - A Casale Monferrato la coalizione di centrodestra sfiora al Senato il 54% trainata dal 35,3% di FdI, al quale vanno sommati i risultati della Lega (10,68%) e di Forza Italia (7,90%). Il centrosinistra non raggiunge il 24% con il 16,86% del Pd, il 3,48 di +Europa e il 2,93% di Verdi/Sinistra. M5S poco sopra l'8%, così come Azione/Iv. GUARDA LO SCRUTINIO DI CASALE MONFERRATO

4.02 - Partito Democratico primo partito a Ovada (al Senato) con il 29,28%, ma la coalizione di centrosinistra supera il 35%: risultato tra i migliori in provincia, che non basta però ad avere la meglio sul centrodestra che vola oltre il 40,13% grazie a Fratelli d'Italia al 23,18%, alla Lega al 9,80% e a Forza Italia al 6,77%. M5S al 10,41%, Azione/Italia Viva all'8,05%. GUARDA LO SCRUTINIO DI OVADA

3.51 - Anche a Novi Ligure (scrutinio Senato) Fratelli d'Italia è il primo partito con il 24,73%, seguito dalla Lega 11,25% e Forza Italia all'8,65%. La coalizione di centrodestra ha superato il 45%. Il centrosinistra è al 30% con il Pd vicino al 23%, +Europa e Verdi/Sinistra oltre il 6% insieme, M5S quasi al 12% e Azione/Italia Viva al 7,20%. GUARDA LO SCRUTINIO DI NOVI LIGURE

3.46 - Il post del segretario provinciale del Partito Democratico, Giordano Otello Marilli, su Facebook racconta l'amarezza per l'esito dello scrutinio.

3.35 - Con oltre il 50% delle schede scrutinate (323 sezioni su 536 alla Camera e 679 su 906 al Senato), in provincia di Alessandria è ormai certa l'elezione nei collegi uninominali di Camera e Senato di Riccardo Molinari (Lega) e Paolo Zangrillo (Forza Italia).

Alla Camera Molinari (centrodestra) è avanti con il 51,77% delle preferenze a fronte del 25,48% di Federico Bodo (centrosinistra), del 9,64% di Antonella Scagnetti (M5S) e del 7,33% di Giovanni Barosini (Azione/Italia Viva). Al Senato, invece, Zangrillo (centrodestra), guida con il 51,86% davanti a Rita Rossa (centrosinistra) con il 25,03%, a Susy Matrisciano del M5S con il 9,60% e ad Anna Bracco (Azione/Italia Viva) con il 7,52%.

3.31 - Il centrodestra ad Acqui Terme sfiora al Senato il 53% grazie al 26% di FdI, al 14% di Forza Italia e al 12% della Lega. Il centrosinistra si ferma al 24,32%, con il 18,39% del Pd, il 3% di +Europa, il 2,5% di Verdi/Sinistra. Vicino al 10% il M5S e sopra l'8% Azione. GUARDA LO SCRUTINIO DI ACQUI TERME

3.24 - Secondo i primi calcoli, sarebbero 9 i senatori che rappresenteranno la regione Piemonte: 4 del centrodestra, 3 di centrosinistra, 1 del M5S e 1 del Terzo polo. Più complicate le dinamiche per la Camera: servirà altro tempo per confermare le analisi della notte che vedrebbero 9 eletti del centrodestra, 6 del centrosinistra, 2 del Terzo polo e 2 del M5S.

3.03 - Vignale Monferrato premia Fratelli d'Italia che supera il 30% (al Senato). Lega al 13,60, Forza Italia al 9,60. Il Pd 19,60, M5S al 7 e Azione al 5,60.

2.47 - Il senatore uscente Massimo Berutti porta Noi Moderati a oltre il 15% nel suo paese, Montemarzino. LEGGI QUI L'APPROFONDIMENTO

2.43 - Davide Buzzi Langhi e Gianluca Colletti di Forza Italia commentano nella redazione de 'Il Piccolo' il voto nazionale e in provincia.

2.41 - A San Salvatore FdI sfiora il 33%, appena sopra il 17% sia Lega che Pd, al 10% Forza Italia, M5S all'8,67% e Azione/Iv 5,10%.

2.38 - Sale è il primo grande Comune non centro zona della provincia ad aver ufficializzato i dati. Anche in questo municipio Fratelli d'Italia è davanti a tutti con il 32,65% seguito da Pd al 17,35%, Lega al 17,09%, Forza Italia al 9,95%, M5S all'8,67% e Azione/Iv al 5,10%.

2.00 - Prima proiezione Swg/La 7 per la Camera: Fratelli d'Italia 26%, Lega 8,9%, Forza Italia 8%, Noi Moderati 1%; Pd 18,8%, Verdi + Sinistra 3,7%, +Europa 3,1%, Impegno Civico 0,7%; Movimento 5 Stelle 16%; Terzo polo: Azione e Italia Viva 7,8%; Italexit 1,6%.

1.58 - Poco più di 8mila schede su 20.785 aventi diritto, a Novi Ligure per il Senato Fratelli d'Italia è al 25,12%, seguito da Lega all'11,49% e da Forza Italia all'8,45%. A sinistra, il Pd si attesta poco sotto al 23% con +Europa, Verdi e Sinistra sulla soglia del 3%. M5S all'11,54% e Azione/Italia Viva al 7,14%.

1.54 - Terza proiezione Opinio/Rai per il Senato: Fratelli d'Italia 25,4%, Pd 19,3%, Lega 8,8%, Forza Italia 7,9%, M5S 15,9%, Azione/Italia Viva 7,5%.

1.44 - Dopo Alessandria, anche da Casale arrivano i primi voti scrutinati: le 1.789 schede aperte premiano il partito del sindaco Federico Riboldi, che si attesta intorno al 34% (ore 1.44); vicino al 12% la Lega, sopra l'8% Forza Italia, poco sotto il 18% il Pd, al 3% +Europa, al 2,5% Verdi/Sinistra, poco sopra l'8% Azione e poco sotto il M5S.

1.32 - Fratelli d'Italia è il partito più votato anche ad Alessandria: sia alla Camera che al Senato, il movimento di Giorgia Meloni ha superato il 26% (dato delle ore 1,32).

1.18 - Terza proiezione Swg/La 7 per il Senato: Fratelli d'Italia 26,1%, Lega 8,8%, Forza Italia 8,2%, Noi Moderati 0,90%; Pd 18,7%, Verdi + Sinistra 3,6%, +Europa 3,1%, Impegno Civico 0,6%; Movimento 5 Stelle 16%; Terzo polo: Azione e Italia Viva 7,7%; Italexit 1,7%.

1.09 - Per la provincia di Alessandria si profila una solida diminuzione della rappresentanza parlamentare. Nella più rosea delle previsioni, potrebbero infatti essere quattro gli eletti del nostro territorio: Riccardo Molinari (Lega), Federico Fornaro (Articolo 1), Susy Matrisciano (M5S) ed Enzo Amich (FdI). QUI L'APPROFONDIMENTO

00.46 - Seconda proiezione Opinio/Rai per il Senato: Fratelli d'Italia 24,7%, Pd 19%, Movimento 5 Stelle 16,7%, Lega 8,7%, Forza Italia 8%, Terzo Polo 7,3%, Verdi Sinistra 3,5%, +Europa 2,9%, Italexit 1,9%, Unione popolare 1,5%, Italia sovrana e popolare 1,3%.

00.43 - Seconda proiezione Swg/La7 per il Senato: Fratelli d'Italia 24,6%, Lega 8,5%, Forza Italia 8%, Noi Moderati 1,1%; Pd 19,4%, Verdi + Sinistra 3,5%, +Europa 2,9%, Impegno Civico 0,7%; Movimento 5 Stelle 16,7%; Azione e Italia Viva 7,3%; Italexit 1,9%.

00.39 - "Pur con le dovute cautele perché stiamo parlando di exit poll e proiezioni, e non ancora di dati certi, devo affermare che Fratelli d’Italia sta raccogliendo i frutti di una politica coerente e onesta. Adesso inizierà però il lavoro difficile, perché dovremo soddisfare le aspettative di chi ha premiato Fratelli d’Italia. Un lavoro che però ci dà grandi stimoli e voglia di fare": queste le parole di commento ai primi dati del coordinatore di Fratelli d'Italia Alessandria, Alessandro Traverso.

00.17 - Primi voti scrutinati ad Alessandria per il Senato: Fratelli d'Italia 28,30%, Lega 13,58%, Forza Italia 9,52%, Pd 22,27%, +Europa 2,54%, Verdi/Sinistra 1,97%, Azione 8,63%, M5S 8,02, Italexit 2,09%. GUARDA LO SCRUTINIO DI ALESSANDRIA

00.12 - "E' ancora prematuro commentare questi dati: le prime proiezioni risentono comunque di tante variabili e il Partito Democratico può tranquillamente finire poi oltre il 20-21%. Certo è che se le cifre fossero quelle di adesso, non sarebbe un risultato in linea con le aspettative": così Rapisardo Antinucci, segretario alessandrino del Pd, dopo le proiezioni rese note dai media nazionali.

0.08 - Le proiezioni Swg/La7 per il Senato: Fratelli d'Italia 26%, Lega 8,4%, Forza Italia 7,9%, Noi Moderati 1%; Pd 18,1%, Verdi + Sinistra 3,6%, +Europa 3,1%, Impegno Civico 0,6%; Movimento 5 Stelle 17%; Azione e Italia Viva 7,9%; Italexit 1,7%.

0.06 - Prima proiezione Opinio/Rai per il Senato: Fratelli d'Italia 24,6%, Pd 19,4%, Movimento 5 Stelle 16,5%, Lega 8,5%, Forza Italia 8%, Terzo Polo 7,3%, Verdi Sinistra 3,5%, +Europa 2,9%, Italexit 2%, Unione popolare 1,4%, Noi Moderati 1,1%.

23.46 - Nei centrizona della provincia, intanto, l'affluenza è stata questa: Valenza 65,81%; Casale 66.35%; Tortona 64,14%; Acqui Terme 72,48; Novi Ligure 72,22; Ovada 74,70.

23.40 - Pochi e - chiaramente - parziali, ma sono arrivati i primi dati nazionali riguardanti il Senato. QUI TUTTI I DATI

23.18 - Primi exit poll forniti dai media nazionali: secondo i trend poll Swg La7 Fratelli d'Italia 25% (23-27), Lega 11,5% (9,5-13,5), Forza Italia 7% (6-8), Noi Moderati 1,5% (1-2); Pd 20% (18-22), Verdi + Sinistra 3,5% (3-4), +Europa 2,5% (2-3), Impegno Civico 1% (0,5-1,5); Movimento 5 Stelle 15,5% (13,5-17,5); Terzo polo: Azione e Italia Viva 7% (6-8); Italexit 2,5 (2-3).

Secondo Opinio/Rai al Senato Fratelli d'Italia 22-26%, Lega 8,5-12,5%, Forza Italia 6-8%, Noi Moderati 0,5-2,5%; Pd 17-21%, Verdi + Sinistra 3-5%, +Europa 2,5-4,5%, Impegno Civico 0,0-2%; Movimento 5 Stelle 13,5-17,5%, Terzo polo: Azione e Italia Viva 6,5-8,5%; Italexit 0,5-2,5%.

23.14 - Affluenza definitiva ad Alessandria: 63,4%. Nel 2018 era al 70,28%

23.01 - Nel 2018 in provincia di Alessandria furono eletti sei parlamentari.

Si tratta di Riccardo Molinari, Lino Pettazzi e Rossana Boldi della Lega, Massimo Berutti di Forza Italia, Susy Matrisciano del Movimento 5 Stelle e Federico Fornaro di Liberi e Uguali. QUI L'APPROFONDIMENTO

23.00 - Seggi chiusi: cominciano le operazioni di scrutinio del voto. A breve i primi exit poll e i dati aggiornati 'Comune per Comune'.

