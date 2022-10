Comunicazione, Ceu e ‘Via Bagutta’ si uniscono: nasce VBGroup

CASALE MONFERRATO - Il ‘movimento’ come concetto da intendere in senso lato. Il movimento che aiuta le relazioni, il movimento che crea opportunità, il movimento che sbriciola i confini. Ma anche il movimento che fa tornare i ‘cervelli’. A Casale è fiorita una nuova realtà imprenditoriale legata al mondo della comunicazione integrata: VBGroup.

Dall’unione di Ceu Casale (storica realtà della città monferrina) e di Via Bagutta Comunicazione (agenzia milanese fondata dal monferrino Savino Vurchio) è nata la nuova avventura presentata domenica sera al Comunale di Casale attraverso uno spettacolo teatrale e un momento di storytelling.

VBGroup, come ha spiegato l’amministratore delegato, Marco Francia, avrà due sedi (una a Milano e una a Casale) e opererà sullo scenario nazionale coprendo tutti i segmenti: dai marchi di primo piano (erano presenti gli amministratori di Conad, Francesco Pugliese, e della Zerbinati, Simone Zerbinati) a quelli più di nicchia e locali (tra i relatori anche il sindaco di Casale, Federico Riboldi, e il segretario generale del consorzio GranMonferrato, Marco Prosperi).

«È stato facile, quasi naturale - ha spiegato Francia - unire due realtà come CeuCasale (oggi VBCreative) e ViaBagutta Comunicazione, agenzie con un altissimo livello di compatibilità, che condividono visione e metodo di approccio alla comunicazione: creativa, leale, costruttiva».

«Con VBGroup - ha chiosato Vurchio, Ad di Via Bagutta Comunicazione - offriamo oggi due sedi operative tra Milano e Casale Monferrato e tutti i servizi e gli strumenti fondamentali per fare buona comunicazione, a vantaggio di aziende, prodotti, associazioni e istituzioni, con un occhio di riguardo per il nostro territorio».

Della nuova joint venture sono parte integrante anche i casalesi Annalisa Lupano, presidente di VBCreative, e Daniele Camporelli, presidente di VBGroup.