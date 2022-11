«La curva ora è stabile. Provincia ancora in lieve flessione»

Consueto punto sull’andamento della pandemia alla luce dei dati pubblicati nell’unico aggiornamento settimanale, il bollettino diramato nella giornata di venerdì.

«A livello generale - chiarisce Carluccio Bianchi, docente di Macroeconomia dell’Upo - assistiamo a una stabilizzazione della curva dei contagi, anche se ci sono alcune differenze: l’Italia, la Lombardia e il Veneto mostrano addirittura un leggero rialzo, mentre il Piemonte è un po’ in ritardo. Anche Alessandria, per il momento, prosegue nella propria flessione».

Una tendenza abbastanza definita, che trova puntuale conforto se analizziamo la classifica relativa all’incidenza.

«Al primo posto troviamo infatti la Lombardia - osserva il professore - che guida il gruppo con 337 e un incremento pari all’11%. Alessandria, seconda, è a 324 e meno 11%, mentre l’Italia, con 306 e più 9%, completa il podio. Chiude il Piemonte, 297 e riduzione dell’8%».

A livello di numeri assoluti, la regione scende ancora, seppur di poco: i contagi settimanali erano 13819 e ora sono 12714, quindi 1105 in meno e 1816 al giorno come media.

In materia di percentuali, Torino aumenta notevolmente il proprio contributo e sale fino al 58%. «Un dato oggettivamente notevole - conferma Bianchi - soprattutto se analizziamo le altre realtà, che vanno ancora piuttosto bene. Alessandria, per esempio, scende al 10%, Cuneo e Novara restano rispettivamente al 9% e al 7%».

Per quanto riguarda il tasso di positività assistiamo a un piccolo rialzo, determinato anche dal crollo del numero dei tamponi medi giornalieri. «Siamo al 12,8% contro il precedente 11,7%, mentre i test processati erano 16900 e diventano ‘solo’ 14200».

Pressione ospedaliera: la promozione è senza esitazioni, dal momento che diminuiscono sia i ricoveri ordinari che quelli nei reparti di terapia intensiva. «Nel primo caso - analizza Bianchi - ne contiamo addirittura 109 in meno, da 590 a 481, con indice di saturazione che scende dall’8,7% al 7,1%. Per quanto riguarda le rianimazioni, invece, scendiamo da 16 a 12: il tasso di occupazione è dell’19%».

Rispetto a settimana scorsa, aumentano invece i decessi: dal minimo storico di 4 passiamo infatti rapidamente a 13.

Chiusura dedicata come sempre all’Alessandrino: i contagi settimanali sono 1326, in calo di 168 unità rispetto ai 1494 segnalati sette giorni fa.

«Il quadro non preoccupa, ma temo che dal prossimo aggiornamento assisteremo anche noi a un aumento, per quanto contenuto, dei nuovi contagi».