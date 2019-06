Villanova, l'ex sindaco Cabiati si ritira, Bremide va avanti e nomina la giunta

Mauro Cabiati non siederà più in consiglio comunale. L’ex sindaco sconfitto alle passate elezioni da Fabrizio Brenude anticipando il primo consiglio comunale che si svolgerà alle 21 di lunedì 10 giugno, ha rassegnato le dimissioni lasciando così definitivamente la scena dopo oltre 30 anni alla guida del Comune, con un’unica eccezione passata in minoranza durante una legislatura. Intanto Fabrizio Bremide, in vista della seduta di lunedì ha nominato la sua giunta, Matteo Costanzo vice sindaco con delega all’agricoltura ed al decoro urbano e Ilaria Oliaro che si occuperà di viabilità, sicurezza e sarà portavoce dell’esecutivo.