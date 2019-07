CINEMA - Mercoledì 24 luglio torna il cinema a due euro. Ecco la programmazione al Megaplex Stardust di Tortona (Strada provinciale per Viguzzolo 2)

Serenity - l'isola dell'inganno

20.30 - 22.50

Edison l'uomo che illuminò il mondo

20.30 - 22.50

Birba micio combinaguai

19.40

Spiderman - Far from home in 2d

20.20 - 21.30 - 22.50

Toy Story 4

20.40

Domino

22.50

Annabelle 3

20.30 - 22.50

