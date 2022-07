Summer Novi Festival: concerto gratuito dei The Kolors

L’appuntamento del 16 luglio del Novi Summer Festival è di quelli da non perdere per vari motivi. Il primo motivo: arrivano sul palco nell’ex caserma Giorgi i The Kolors, band che per i più non ha bisogno di presentazioni: dopo la vittoria, nel 2015, ad Amici, per Stash e compagni è stato un crescendo di successi, popolarità e collaborazioni con altri artisti famosi, consolidando la propria immagine ed abbracciando un pubblico sempre più vasto di estimatori.

Quella novese è una delle date del tour iniziato a maggio e che porterà in Piemonte le loro musiche di ispirazione Anni ‘80: è l’unica data a luglio disponibile in zona e pertanto è un appuntamento da non perdere anche per i fans delle province limitrofe.

Secondo motivo: è totalmente gratuito. L’agenzia di eventi YouServizi e il Comune di Novi Ligure hanno deciso di aprire a tutti, offrendo una serata indimenticabile in un periodo difficile e ancora caratterizzato dalle incertezze. Si è voluto fare un regalo ai Novesi e non solo, offrendo musica e un buon motivo per socializzare. La realizzazione del concerto è stata possibile anche grazie agli sponsor, uno fra tutti, l’agenzia Tecnocasa di Novi di Silvio Guidotti.

Terzo motivo: è una serata curata appositamente per la buona musica e il divertimento. Apertura dei cancelli alle 19, inizio concerto alle 21,30 come di consueto. Prima e dopo lo show dei cugini Antonio ‘Stash’ e Alex Fiordispino (frontman/chitarra e batteria) e Daniele Mona (al sintetizzatore) che sicuramente proporranno i loro più grandi successi come ‘Pensare male’, ‘Frida’, ‘You’, si potrà ballare con dj set,oltre che mangiare e bere grazie ad una variegata offerta di street food per il pubblico che sicuramente accorrerà numeroso.

Si ringraziano:

-Il Comune di Novi Ligure, e gli uffici comunali (Commercio e Turismo) con i quali il team di You Servizi ha svolto un costante lavoro in sinergia per la realizzazione dell’evento;

-tutti gli sponsor ed il particolare i Gold Sponsor: l’agenzia Tecnocasa di Novi di Silvio Guidotti e Hado System di Sebastiano Reale

Sabato 16 luglio, ore 21,30

piazzale Leoni di Liguria, ex caserma Giorgi

ingresso gratuito