Dal divino spirito allo spirito di... vino: una camminata tra cultura e tradizione

Il divino e il di-vino: un curioso gioco di parole che ha rappresentato per secoli uno dei nessi fondanti la letteratura antica. In questo senso è sufficiente pensare alla tradizione simposiale greca, in cui poeti come Alceo esaltavano il sentimento di euforia portato dal vino, identificando in esso un certo legame con la sfera del divino. Ad esempio, in greco antico la parola "mania" (centrale nella semantica dell'irrazionale, tanto quanto il vino) significa proprio "invasato dal dio".

Questo antico rapporto vino-divino è ancora straordinariamente attuale. Domenica, infatti, 14 luglio, verrà riproposta dall' Ente di Gestione dei Sacri Monti (Riserva Speciale del Sacro Monte di Crea) e dalla Tenuta Tenaglia la seconda edizione della giornata all'insegna della Cultura e della tradizione vitivinicola, qualità proprie di questo territorio tanto da aver praticamente dato vita ai due Siti Unesco del Monferrato.

Ricco e articolato il programma: la giornata inizierà con la visita pomeridiana al Complesso del Sacro Monte, con ingresso alla cappella numero 5 (Natività di Maria) e numero 16 (Salita al Calvario). Ritrovo nel piazzale del Santuario con partenza alle ore 16.30, il costo sarà di 5.50 euro ciascuno (gratis per i bambini fino a 6 anni). Per prenotazioni, 3482211219 o chebisa@virgilio.it

Il pomeriggio proseguirà poi con con una passeggiata di poche centinaia di metri per spostarsi alla sottostante Tenuta la Tenaglia, dove avrà luogo la visita guidata alla sua cantina storica, a conclusione della quale, ci sarà un aperitivo offerto dalla padrona di casa. Per informazioni chiamare lo 0142/940252 o scrivere a info@latenaglia.com

Per chi lo desiderasse, ci sarà la possibilità di terminare la giornata con la cena al ristorante del Santuario di Crea con menù a tema "In vino veritas". Il costo per l'occasione sarà ad un prezzo convenzionato di soli 20 euro a persona (le prenotazioni sono obbligatorie). Per info e prenotazioni 0142/940108 - 3669015489 - info@ristorantedicrea.it

Per informazioni: Riserva Speciale del Sacro Monte di Crea 0141/927120 - info.crea@sacri-monti.com