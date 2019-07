Dall’agroalimentare al CAD, ecco i diplomati CIOFS

CASALE - Il CIOFS-FP “E.Palomino” di Casale si occupa di formazione professionale in vari ambiti. Anche quest’anno alcuni allievi hanno brillantemente superato l’esame che gli ha conferito la Qualifica di Formazione Professionale o il Diploma Professionale.

A questi vanno aggiunti i ragazzi del «Progetto FixO» che ha promosso e attivato strumenti di transizione scuola-lavoro, come l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, l’alternanza scuola-lavoro e l’impresa formativa simulata, per la cui sperimentazione il CFP di Casale era stato scelto tre anni fa tra oltre 300 istituti nazionali.

«Il 50% dei ragazzi che hanno conseguito il Diploma Professionale ha già trovato un’occupazione nel settore di riferimento del corso scelto», dicono con orgoglio dalla segreteria. Ecco i diplomati:



3 ° anno OPERATORE TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE - FIXO

Aguiari Marco, Beatrice Mirko, Belgnaoui Bilal, Benvenuto Aurora, Bovolenta Giulia, Crozzoletto Roberto, Dadalica Adelin Gabriel, Licari Manuela, Licari Marta, Olivero Viola, Tomasoni Alessia

3 ° anno OPERATORE ELETTRICO

Amarotto Riccardo, Attuga Fabio, Biondi Gabriele, Catalano Gabriele, Chinigo' Giorgio, Della Monica Nicolo', Djelili Liridon, Felice Nicolo', Fleres Riccardo, Martorana Diego, Meqemeja Franc, Milani Luca, Ortolan Gabriele, Purcea Radu Petrica, Rrushi Riccardo, Serin Ali, Slobodeniuc Artiom, Zuccotto Lorenzo

3 ° anno OPERATORE MECCANICO

Bonino Luca Francesco, Boukhlik Omar, Calcopietro Manuel, Dumitriu Stefan Cristian, Mancin Omar, Parise Fabio, Rossi Marco, Santoro Nicolo', Singh Tanveer, Sitisca Radu, Teraschi Riccardo, Vigliotta Samuele, Zakri Yassine, Zerbetto Giacomo

TECNICO DELLATRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE

Boda Nicolo', Bruscagin Sara, Calvo Rachele, Casule Omar, De Marco Alessio, Fall Mamdiara, Ferro Iana, Grandi Federica, Guarnero Alessia, Mocka Giulio, Moisello Samuele, Moschetto Cristina, Porta Samuele, Pregnolato Niccolo’, Ricossa Priscilla, Vento Giovanni

TECNICO PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI

Abssi Ousama, Barberio Gerardo, Benvenuto Rosario Rossano, Cannizzaro Domenico, Castellani Davide, Cavallo Michele, Destro Nicolo', Fioravanti Jonathan, Gattolin Gabriele, Ghalbane Ayoub, Giangrosso Antonino, Gjoka Valerio, Musaj Metin, Pecoraro Nicolas, Pigato Ivan, Raimondo Marco, Sboarina Matteo

A questi nomi si aggiungono quelli degli allievi dei due corsi per adulti del Mercato del Lavoro proposti dal CFP per l’anno appena terminato, che, grazie allo stage in azienda, hanno avuto la possibilità di riavvicinarsi al mondo del lavoro con l’acquisizione di maggiori competenze

ADDETTO MANUTENZIONE AREE VERDI

Adam Abdoul Latifou, Benson Albert Ogie, Cissokho Mamadou, Cissouma Lamine, Diallo Abdoul, Diallo Bourama, Drammeh Lamine, Garcia Romero Luis Edmundo, Minteh Bafode, Sako Amidou, Skendo Erion, Sumon Kobik

TECNICO DI SISTEMI CAD

Bertin Debora, Biondolillo Elena, Braghero Martina, Celestini Giada, Crosa Massaris Alessandra, Da Re Clara, Imarisio Nicola, Meqemeja Arber, Mortara Dario, Pensa Cristian, Ravazzotto Elisa, Roati Barbara, Tolli Arber, Tondini Simone