Bimbi in gita da pompieri, poliziotti e crocerossini

Mattinata insolita e stimolante per quasi cento bambini del centro estivo del Centro Nuoto di Casale che oggi, lunedì, nel parco della Cittadella, hanno incontrato le delegazioni di Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e Croce Rossa cittadine, intervenute con i loro mezzi.

In un tripudio di sirene e spiegazioni, i piccoli (dalla materna alla scuola media), hanno potuto osservare sul campo l’azione dei mezzi di soccorso in una mattinata che ha visto anche la visita del sindaco Federico Riboldi e dell’assessore Luca Novelli.