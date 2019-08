Sabato 14 settembre si presenta il terzo IT.A.CÀ Monferrato

CANELLI - Una gita da Casale a Canelli che si concluderà con il sipario alzato sulla terza edizione della tappa monferrina del Festival del Turismo Responsabile. È questo il programma del 14 settembre prossimo sotto la regia della Confraternita degli Stolti e in collaborazione con Càmon, Italian Wine Travels, Gruppo Stat, Memoria Viva Canelli, Osteria Dei Meravigliati, Comune di Canelli.

IT.A.CÀ Monferrato si terrà dal 13 al 20 ottobre tra le province di Alessandria e Asti.

Per quanto riguarda la "gita", che precederà la conferenza stampa delle ore 18 a ingresso libero all'Osteria dei Meravigliati di Canelli, la partenza è prevista alle 8,15 in piazza Castello a Casale Monferrato. Dopo si visiterà la casa natale di Cesare Pavese a Santo Stefano Belbo, si passeggerà sulla "Sternja", la via degli Innamorati di Canelli, un sentiero romantico ispirato ai fidanzatini di Raymond Peynet, fino alla cima della collina, al Belvedere Unesco, da cui ammirare il panorama di Canelli e tutto il paesaggio circostante.

Seguirà il pranzo all'Osteria dei Meravigliati all'interno dell'Enoteca Regionale di Canelli e dell'Astesana, quindi visita al centro storico con soste nel laboratorio vetrario Azzurro Cielo, illustrazione della Canelli Liberty, visita guidata alla Parrocchiale di San Tommaso e alla Chiesa dell’Addolorata, oggi, chiesa di Sant’Andrea e visita alle "Cantine Bosca", Cattedrale Sotterranea Patrimonio UNESCO, con degustazione finale.

La quota di partecipazione è di euro 50,00 a persona; Informazioni e prenotazioni: Daniela Fassino 3480805946 - daniela.fassino@italianwinetravels.it, Max Biglia 3453350871 - Massimo Branda 3357758153.