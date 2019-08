Il Foral e l'innovazione

CASALE - Foral sta investendo su aggiornamento del personale ed innovazione tecnologica, creando e rinnovando i laboratori di tutte le sedi.

Per la sede di Casale Monferrato si è pensato al Laboratorio di acconciatura, moderno ed elegante, pronto ad accogliere gli allievi del primo anno del corso Operatore del Benessere – Acconciatura e dei corsi di aggiornamento per occupati e titolari di salone.

‘Gli spazi, i colori e gli arredi, di stile e con caratteristiche ergonomiche – si legge in una nota dell’agenzia casalese di via Marchino - rendono accogliente e funzionale il Laboratorio che con il suo angolo reception sembra veramente un salone professionale, come anche l’adiacente Laboratorio di preparazione dei trattamenti, con l’inserimento di nuovi lavatesta e piani di lavoro funzionali e moderni’.

Allievi e docenti del settore possono quindi lavorare in un ambiente sempre più confortevole, simulando l’attività del salone, acquisendo le adeguate competenze di accoglienza cliente, della diagnosi del servizio e della realizzazione dei trattamenti sempre al passo con i tempi e gli stili della moda capello”.

Per visitare i nuovi laboratori e per informazioni sui corsi: AFT di Casale Monferrato Baronino, via Luigi Marchino 2 telefonare allo 0142 75532

.