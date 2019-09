Casale: Notte Rosa... pallido

Molti negozi hanno deciso di non aderire rimanendo chiusi e allora la Notte Rosa di Casale è stata 'rosea' solamente per i locali che hanno scelto di approfittare delle concessioni del Comune per allargare i loro dehors per l'occasione. Apericena, dj set e cocktails l'hanno fatta da padrone, ma le presenze per le vie del centro sono state di minore entità rispetto ad altre edizioni, complici i molti eventi organizzati nei vicini centri zona di Asti e Alessandria.