Gli studenti di Mombello a scuola di Aeronautica

MOMBELLO - Ieri, nella settimana dedicata al ricordo dei caduti e alle Forze armate, il sindaco di Mombello, ex militare dell'aeronautica, ha invitato i suoi amici e colleghi a parlare con i bambini della scuola.

Il presidente Flavio D’Andria (ex Capitano dell’A.M.) e il vicepresidente Attilio Ricaldone (ex Aviere) dell’Associazione Arma Aeronautica di Casale, hanno sapientemente spiegato ai ragazzi il valore e l'importanza del lavoro dell'Aeronautica soprattutto per la difesa del territorio e dei territori Nato. Hanno poi, attraverso un modellino e un video, aiutato i ragazzi a capire come si svolge il lavoro e l'impegno dei piloti non solo di aerei ma anche del personale che si occupa dello Spazio. Alla fine della manifestazione, i militari hanno regalato ad ogni ragazzo un poster con gli aerei e ricevuto un biglietto di ringraziamento con una poesia recitata dai ragazzi di quinta) come tributo all'Italia e alla sua bandiera. Prima di salutare gli alunni sono stati invitati, quando possibile, a visitare l'aeroporto di Casale per vedere da vicino gli aerei e i mezzi di cui si è parlato.