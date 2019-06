Al Sociale lo spettacolo di fine anno dell'Istituto Cellini

Venerdì, alle ore 21, al Teatro Sociale l’Istituto superiore Cellini (dirigente scolastico Maria Teresa Barisio) mette in scena, come ad ogni fine di anno scolastico, il musical ‘L’amore è una cosa meravigliosa’. Come tutti gli anni gli allievi dei diversi indirizzi del Cellini (il liceo artistico Carrà, il liceo scientifico Alberti, l’Istituto tecnico economico ‘Carlo Noè’) si sono messi in gioco per portare sul palco la realizzazione che ha sceneggiatura e soggetti inediti, con la regia e la direzione artistica della docente di lettere al Carrà, Federica Poggi. Insieme, dai primi mesi del 2019 hanno lavorato per arrivare a questo traguardo, con impegno, due volte alla settimana.