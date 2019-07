Gli appuntamenti nel fine settimana di Selena Bricco

CASALE MONFERRATO - Sono ben due gli appuntamenti musicali nel fine settimana con la cantante e performer monferrina Selena Bricco. Venerdì alle 22, all'interno della rassegna "Moon Live" si esibirà con il GPS Trio (Selena Bricco alla voce, Pierangelo Bassignana al basso e Giuseppe Aprile al pianoforte elettrico) al birrificio Moonfrà di via Visconti proponendo un vero e proprio viaggio musicale che partirà dai successi dello swing per arrivare alle canzoni italiane d'altri tempi passando per le sonorità jazz.

Il giorno successivo, sabato, in occasione della Notte Bianca, la vulcanica Selena sarà al Cloud Cafè di via Roma per accompagnare in musica il momento dell'apericena.