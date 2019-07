Longhi campione di F2 a San Nazzaro

SAN NAZZARO - Sabato e domenica si è disputato il Campionato Italiano di Motonautica inshore a San Nazzaro (Pc). A trionfare è stato Paolo Longhi, driver della scuderia di Casale Monferrato Rainbow Team capitanata dal pluricampione Fabrizio Bocca.

Il 18° Grand Prix Motonautico del Po si è svolto in località Monticelli d’Ongina, organizzato dall’AD Motonautica San Nazzaro come seconda tappa del Campionato Mondiale F/500 e del Campionato Italiano Osy/400. In tappa unica, invece, l’Europeo della O/250 e l’Italiano della Formula 2, validi per l’assegnazione dei Titoli 2019.

Nella F2 è arrivato il gradino più alto del podio per Paolo Longhi che, al termine della gara, ha spiegato: «È stato un weekend pazzesco e non me ne sto ancora rendendo conto. Abbiamo iniziato con le prove di sabato mattina che erano perfette poi, però, ci sono stati dei problemi tecnici e degli imprevisti fino al pomeriggio della domenica. Il risultato è stato, quindi, una sorpresa che ben ripaga la fatica e gli sforzi fatti. Quando ci si mette il cuore il risultato arriva».

Soddisfatto anche il team principal Fabrizio Bocca che ha aggiunto: «È un risultato molto importante per Paolo e per la squadra, perché ripaga di tutto il lavoro fatto in questi ultimi quattro anni e ci prepara per il futuro. Si tratta di un titolo di campionato italiano che fa ben sperare anche per le prossime gare e ci carica ancora di più».

Longhi è stato premiato dalla sua costanza. Dopo il secondo posto nelle libere del sabato, il driver ha perso una posizione nelle prove cronometrate (per un problema al motore che ha causato un calo di potenza). Risolto il problema nella notte, domenica è ripartito con un iniziale terzo posto, salvo poi perdere nuovamente una posizione.

La vittoria rappresenta un traguardo importante e una nuova partenza per le prossime gare del Campionato Mondiale Formula 2 del 20-21 luglio a Stresa e del 24-25 agosto a Brindisi, oltre all’importante tappa del Campionato Mondiale Formula 4 che il 7 e 8 settembre tornerà a Viverone organizzato proprio da Fabrizio Bocca e dal suo Rainbow Team.