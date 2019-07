Le nostre squadre nei ‘regionali’: novità e conferme

Per il secondo anno consecutivo la vincente del campionato provinciale Juniores, questa volta il Calcio Derthona, rinuncia all’iscrizione ai Regionali e così nonostante la vittoria del Castellazzo nel girone misto con le astigiane e la salvezza conquistata con una giornata di anticipo dall’OvadeseSilvanese la pattuglia delle alessandrine aumenta di solo una unità. Per ora, però, perché approfittando dell’aumento di squadre da 42 a 56 già deliberato dal Comitato, Acqui, Gaviese e San Giuliano Nuovo - che raccoglierebbe il testimone proprio dalla società tortonese in termini di settore giovanile - sono alla finestra pronte a subentrare.

Nel settore giovanile scolastico, poker per Calcio Novese e Casale che confermano l’iscrizione di una formazione ai regionali per ogni annata dagli under 17 agli under 14, mentre si fermano a tre Acqui - mancano gli under 14, ma come vedremo più avanti è una lacuna che potrebbe essere presto colmata - e Settore giovanile Derthona che non presenta gli under 17 e completano la pattuglia una squadra a testa per Castellazzo (under 17) ed Arquatese Valli Borbera (under 16). Nelle classifiche per i ripescaggi già rese pubbliche lontanissime Arquatese Valli Borbera sedicesima negli under 17, Pozzolese quindicesima negli under 15 e Boys Calcio tredicesimi negli under 16.

Più speranze per l’Acqui di completare i ranghi grazie al terzo posto negli under 14, moltissime le domande respinte a priori alle squadre della nostra zona per mancanza dei requisiti. Ad esempio il Castellazzo si è visto contestare la disponibilità del campo di gioco in un comune diverso da quello dove ha la sede sociale in assenza di deroghe o di motivazioni a sostegno, e questo gli è costato la possibilità di ripescaggio sia fra gli under 16 che gli under 15 mentre all’Sg Derthona è stata bocciata la domanda per gli under 17 con motivazioni analoghe; Alessandria Lions e Dertona Calcio Giovanile non hanno partecipato con gli Allievi nell’annata precedente, la Fulvius Valenza così come la Don Bosco Alessandria hanno presentato il bonifico con data posteriore alla scadenza: per tutte si aprono le porte dei campionati provinciali che mai come in questa annata dovrebbero essere affollati e competitivi.