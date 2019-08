Casale firma Filippo Bianco

Nuovo acquisto per il Casale Fbc: firma Filippo Bianco, classe 1999, centrocampista centrale, cresciuto nelle giovanili della Juventus, nell’ultima stagione alla Folgore Caratese.

I nerostellati stanno valutando anche la posizione di Sow, attaccante classe 1993, senegalese, in prova, che si è messo in evidenza anche nell’amichevole a Morgex con la Primavera del Toro. Pareggio senza reti, in evidenza i portieri Scatolini e Rovei, sempre pericoloso Coccolo.

La squadra di Buglio giocherà anche domani, martedì, alle 17, al Palli, contro il Canelli, formazione di Eccellenza (ingresso libero).

Poi tre giorni di pausa, 14, 15 e 16, la preparazione riprenderà il 17 con una doppia seduta e il 18, alle 18, al ‘Palli’, amichevole con l’Acqui di Promozione.

Domani attesa per la presentazione dei calendari della serie D.