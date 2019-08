Il Casale perde allo scadere, ma ingaggia Sow

Casale beffato da un gol di Revello proprio allo scadere del test con il Canelli quando sembrava che avesse raddrizzato la partita, ma si consola con l’ingaggio di Seydou Sow che con una doppietta nella ripresa convince anche i più scettici sulle proprie qualità.

L’attaccante senegalese classe 1993 reduce da una stagione e mezza con la maglia dell’Arconatese ha infatti finalmente firmato il contratto ed indosserà nel prossimo campionato di D la maglia nerostellata.

Sulla gara con un ambizioso Canelli che vuole andare oltre il secondo posto ed i playoff nazionali di Eccellenza della scorsa stagione c’è insolitamente molto da dire: gli ospiti non mostrano nessun timore reverenziale e nel giro di meno di mezz’ora trovano il doppio vantaggio grazie alle reti di Acosta al 6’ e del solito Bosco al 27’ che superano un incolpevole Scatolini.

I carichi di lavoro imposti da Buglio ai suoi ragazzi si vedono nella prima parte della gara con i nerostellati in formazione sperimentale e meno dinamici rispetto agli avversari, ma nella ripresa con l’ingresso di alcuni probabili titolari i padroni di casa recuperano brillantezza e grazie alla qualità di Coccolo e Miello lentamente spostano il baricentro del gioco nella metà campo avversaria: arrivano così in meno di dieci minuti nel finale le due reti del gigante Sow, la prima con un missile terra-aria da fuori area e la seconda trasformando un rigore da lui stesso procurato, prima che Ramello trovi il colpo di giornata già menzionato in apertura che vale la vittoria per i suoi. Ora tre meritati giorni di riposo per tutti, poi doppia seduta il 17 in attesa dell’amichevole di domenica al “Palli” contro l’Acqui alle 18.