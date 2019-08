Moretto Impianti Cup: trionfa Junior Pontestura

CASALE - Fa festa la la Junior Pontestura. La squadra di Sergio Merlo si aggiudica la prima "Moretto Impianti Cup", il torneo organizzato dalla società Stay O' Party: nella finale tra JCP e Luese sono decisivi i gol di Roccia e Di Martino che regalano la vittoria alla formazione juniorina. Partecipanti inoltre lo stesso Stay di mister Perotti e la Fortitudo Occimiano di Borlini, unica squadra di Seconda Categoria che però non ha sfigurato, anzi ha dimostrato grinta e carattere e ha ottenuto la medaglia di bronzo. Quarto posto invece proprio per gli organizzatori dello Stay, ancora in fase di rodaggio; medaglia d'argento invece per la formazione di Lu guidata dall'ex Stay, mister Salvatore Rizzo: la Luese con gli uomini contati ha dimostrato forza e vivacità riuscendo ad impostare sempre un bel gioco. Nel primo match tra JCP e Occimiano i ragazzi di Merlo vincono 3-1 grazie al gol di Viazzi servito dalla punizione di Zaia, raddoppia poi Artico e chiude il bellissimo gol dalla lunga distanza di Coppo; a segno per l’Occimiano Marco Badarello bravo ad incrociare sul palo lungo. La sfida tra Stay O' Party e Luese vede vittoriosa la formazione di Rizzo che supera 2-1 gli uomini di Perotti: apre la rete firmata DelPellaro, risponde Abrazdha bravo ad eludere la difesa avversaria scartando tre uomini, chiude per la Luese il gol di Cabella alla mezz'ora.

Conquista il podio la Fortitudo Occimiano che batte 3-2 lo Stay O' Party: pronti via gol di Misbah per l'Occimiano al quale risponde pochi secondi dopo la rete di Micillo per l'1-1. Passa poi in vantaggio ancora una volta l'Occimiano con la sigla di Hamad al quale risponde ancora Micillo per lo Stay; chiude il match lo sfortunato autogol di Dondi che decreta il successo per la compagine di seconda categoria.

Nella finale tra JCP e Luese le emozioni non sono tante e la partita è più che equilibrata: al ventesimo la prima azione pericolosa da parte della Luese che sfiora il gol con Palumbo che colpisce il palo, prova a rispondere Vergnasco chiuso però coi piedi da un attento Baralis. Il gol dell'1-0 è frutto di una bell'azione corale tra Zaia, Vergnasco e Roccia bravo ad insaccarla; allo scadere la JCP regola 2-0 la Luese con la rete di Di Martino. I ragazzi di Merlo ottengono così la Coppa del primo posto e si preparano ad arrivare con entusiasmo alla sfida di Coppa Piemonte in programma per domenica proprio contro lo Stay O' Party.

Premi individuali per Simone Baralis (miglior portiere, Luese); Federico Micillo (capocannoniere, Stay), Amin Idriss (miglior giocatore, Occimiano).

Tabellini:

JCP 3-1 Fortitudo Occimiano

Reti: Viazzi, Artico, Coppo, Badarello M. (O)

JCP: Ormelese, Rosati, Provera, Volpato, Cardinale, Sala, Viazzi, Salerno, Coppo, Zaia, Artico. All. Merlo.

Occimiano: Cantamessa, Njora, Hrouchi, Baldamè, Milan, Santello, Badarello A., Idriss, Hamad,

Misbah, Rizzo.

Stay O Party 1-2 Luese

Reti: Del Pellaro, Cabella, Abrazdha (S)

Stay O’ Party: Favarin, Girino, Allara, Martinotti, Bracci, Morra, Michelerio, Ubertazzi, Ravagnani, Gentile, Abrazdha. All. Perotti

Luese: Baralis, Sala, Marcon, Vignolo, Bronchi, Rapetti, Del Pellaro, Palumbo, Arfuso, Cabella, Lajmeri. All. Rizzo

Finale 3° - 4° posto

Stay O’ Party 2 – 3 Fortitudo Occimiano

Reti: 2’ e 22’ Micillo (S), Misbah, Hamad, aut. Dondi

Stay O Party: Bonifacio, Bernardi, Cafasso, Colella, Dondi, Napolitano, Pizzighello, Starno, Kerroumi, Micillo, Ubertazzi.

Occimiano: Cantamessa, Njora, Hrouchi, Baldamè, Milan, Santello, Badarello A., Idriss, Hamad,

Misbah, Rizzo.

FINALE

JCP 2-0 Luese

Reti: Roccia, Di Martino

JCP: Bellasio, Temporin, Pallavidino, Sala, Giuseppin, Giorcelli, Patrucco, Roccia, Di Martino, Vergnasco, Casone.

Luese: Baralis, Bronchi, Marcon, Vignolo, Sala, Rapetti, Palumbo, Cesareo, Bisio, Cabella, Del Pellaro.