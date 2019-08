Trofeo Idea e Memorial Cima: il basket solidale

Per cinque edizioni sono state le protagoniste in un derby sempre molto atteso, prologo di quelli in campionato. Questa volta saranno al PalaCima separate, con avversarie diverse, ma con la stessa finalità: aiutare l'associazione Idea e i suoi progetti a favore delle persone disabili e delle loro famiglie.

Novipiù Junior Casale e Bertram Derthona confermano il legame speciale con Paolo Berta.

Due serate di grande basket in Alessandria: si inizia mercoledì 4 settembre, alle 20, prima edizione del Trofeo Idea, Casale contro i francesi di Sharks Antibes, pdebutto in provincia per la formazione allenata da Mattia Ferrari.

Sette giorni dopo, mercoledì 11, alle 20.30, Bertram Derthona ha scelto il palazzetto dello sport di Alessandria, per la seconda gara di Supercoppa contro Torino, che sarà valida per il 13° Memorial Ernesto Cima, indimenticato campione del basket alessandrino, che ha giocato anche a Casale, e che è stato un esempio di grandi valori, nello sport, nel lavoro e in famiglia.

"Grazie alle due società, che si confermano molto amiche della nostra associazione - sottolinea Paolo Berta, presidente di Idea - Quest'anno il loro agonismo, unito alla sensibilità dei loro dirigenti, hanno creato le condizioni perché Alessandria possa vivere due momenti di grande rilievo sportivo, anche internazionale>.

L'ingresso alle due partite sarà ad offerta libera, tutto il ricavato per Idea e per i suoi progetti. Grazie anche a chi sostiene questi eventi al fianco Paolo Berta, Gli Amici di Ernesto e gruppo Trenta Aprile in testa: Camera di Commercio, Coop - Novacoop, Ortopedia Noli, Sunrise Medical, Papillo Ascensori, Fratelli Derizio, Csvva.

A sottolineare la soddisfazione di scendere in campo nel ricordo di Ernesto e per Idea, alla presentazione dei due eventi hanno partecipato il direttore generale di Novipiù Junior, Giacomo Carrera, e il presidente di Derthona, Roberto Rava, insieme al direttore generale Ferencz Bartocci. "Sarà importante che tutta la città si faccia coinvolgere da queste due serate di sport e spettacolo - sottolinea l'assessore comunale allo sport Piervittorio Ciccaglioni - per dare un contributo per una città più sportiva, sociale, aggregativa e solidale. Oltre che per sostenere l'attività quotidiana, assolutamente meritoria, di Idea"