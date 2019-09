Novipiù in cantiere al 'Trofeo Idea'

La Novipiù è ancora un cantiere. La squadra di coach Mattia Ferrari dimostra contro i francesi dell’Antibes (successo degli ospiti 86-65) di aver ancora tanto lavoro da fare.

Il ‘Trofeo Idea’ di Alessandria (tiepida, purtroppo, la risposta del pubblico nonostante la finalità benefica) era la terza uscita stagionale dei rossoblù, ancora senza Denegri.

Bella partenza della Junior, con gioco fluido e azioni spettacolari. Nella seconda parte invece crescono le difficoltà , dovute anche ai quintetti sperimentali, e la confusione (24 palle perse). La coppia Sims-Roberts gestita nel minutaggio, i problemi in regia accentuati dalla serata storta di Cesana e i tanti giovani in campo per tanti minuti (Sirchia 22’). Ad approfittare l’esperta Antibes guidata dalla classe di Roko Ukic (29 punti e 7 assist).

Coach Ferrari: «Abbiamo giocato molto bene nel primo tempo, un po’ meno nel secondo complici le ampie rotazioni. Per dare minutaggio ad ognuno, a volte ci troviamo con tre, quattro giovani in campo. Quello che volevo vedere l’ho visto, ora dobbiamo lavorare e prima o poi ritroveremo Denegri».

Sabato derby di Supercoppa a Casale contro la Bertram Tortona (ore 20)

Novipiù- Antibes 65-86

(24-19, 39-38, 53-61)

Casale: Tomasini 8, Valentini 5, Cesana 6, Sirchia, Battistini 8, Martinoni 11, Sims 9, Galluzzi, Roberts 11, Camara 7. N.e.: Cappelletti, Da Campo. All. Ferrari

Sharks: Ukic 29, Carne 2, Hearst 23, Blue 12, Raposo 5, Amsellem, Gaddefors 6, Morency 6, Pitard 3. N.e.: Rostomoff, Tanner, Neri. All. Antic