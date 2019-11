Novipiù pronta alla sfida. Caccia alla «sesta»

Tutto pronto in casa Junior Novipiù per il “derby della provincia”. Rossoblù determinati a continuare la striscia vincente (sono 5 i successi consecutivi) e a ribaltare il 2-0 della scorsa stagione nelle sfide con la Bertram.

“Tortona è una squadra molto difficile da affrontare – spiega l’assistente Andrea Fabrizi - conosciamo bene il suo staff tecnico e quindi sappiamo che arriveranno molto preparati e pronti a giocare una partita solida. Noi veniamo da cinque vittorie consecutive e sarebbe bello continuare la striscia, però sappiamo che è una partita molto complicata”.

Nella battaglia che si annuncia avrà sicuramente spazio il gladiatore Leonardo Battistini: “La classifica non rende l’idea di che squadra è Tortona, perché è forte e costruita per un campionato di alto livello. Ha un roster lungo, con giocatori esperti: sarà una partita molto tosta e secondo me divertente anche per il pubblico”. In settimana si è fermato Alessandro Piazza (schiena) che è recuperato. Roster tutto a disposizione di Mattia Ferrari.

La prevendita sta viaggiando a ritmo sostenuto. Vendita online dei biglietti è attiva al sito vivaticket.it. In alternativa è possibile recarsi alla biglietteria del PalaFerraris (domani, sabato, 10-12.30; domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 fino alla palla a due).

Si gioca domenica alle ore 18, agli ordini di Alessandro Tirozzi, Francesco Terranova e Daniele Calella. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su Lnp Pass con aggiornamenti in tempo reale sui profili social (Facebook, Twitter e Instagram) della Junior.

Al termine della partita, “terzo tempo” offerto dallo sponsor Zerbinati con un assaggio – nella tensostruttura adiacente al palazzetto - dei prodotti dell’azienda casalese.