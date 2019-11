Scafati rovina la festa della Junior

La festa era pronta. Ma alla fine l’attesa vittoria della Novipiù non è arrivata. Scafati ha spento l’entusiasmo di un ‘PalaFerraris’ di nuovo da incorniciare (2400 spettatori) che aspettava di celebrare degnamente la giornata nerostellata, con i festeggiamenti per i 110 anni del Casale Calcio. Una sconfitta (64-72) che costa alla Junior il primato in classifica e l’imbattibilità casalinga.

La gara. Parte meglio Scafati che entra nella partita con maggiore lucidità e decisione sin dalla palla a due. La Givova prende subito il comando del punteggio e chiude avanti al primo mini intervallo sul 20-16. Ma il peggio deve venire. Nella seconda frazione Casale perde la maniglia dell'intensità e del gioco e Scafati, trascinata dal solito JJ Frazier scappa via. Scafati sul +18 all'intervallo lungo sul 28-46. Novipiù con soli 28 segnati in 20' di gioco. La reazione dei padroni di casa arriva. ma più di voglia che di testa. Casale vince entrambi i due periodi della ripresa, rosicchia il margine ospite fino al -4 (62-66), ma non riesce a coronare la rimonta. Pesano le 19 palle perse e in generale una prestazione deludente.

Novipiù - Givova 64-72

(16-20, 28-46, 47-62)

Novipiù Casale: Sims 15, Roberts 11, Martinoni 11, Denegri 11, Tomasini 7, Camara 7 Valentini 2 , Piazza, Cesana, Battistini. N.e.: Da Campo, Sirchia. All. Ferrari

Givova Scafati: Frazier 28 , Stephens 12, Rossato 12, Crow 7, Fall 6, Ammannato 5, Tommasini 2, Lupusor, Markovic. N.e.: Spera. All.: Perichizzi