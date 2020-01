Casale, un poker per la 'prima' del 2020

Vittoria casalinga per il Casale che supera 4-2 la Fezzanese e ottiene altri tre punti importanti.

Nella prima frazione di gioco i nerostellati dominano la gara, si avvicinano più volte alla porta difesa da un attento Greci. Al quarto d’ora pericoloso uno-due in area di Lamesta e Di Renzo, calcia in porta sul primo palo Lamesta a lato di poco. Ancora Casale pericoloso con Coccolo che dalla sinistra avanza e incrocia sul secondo palo, deviato in angolo dalla difesa avversaria.

Alla mezz’ora il cross di Coccolo nell'area piccola trova il colpo di testa di De Martino, che sfiora l’autorete colpendo la traversa. Al 34’ si sblocca il match: lancio in profondità per Coccolo che entra in area sulla destra, rientra e col mancino pennella il cross in mezzo per il tiro di Di Renzo ribattuto dal difensore avversario. Sulla respinta non sbaglia il rigore in movimento Poesio, che firma l’1-0, palla sotto la traversa.

Nella ripresa la Fezzanese trova la rete del pareggio al primo vero tiro in porta: scambio al limite dell’area che libera al tiro Baudi, rasoterra sul palo lungo. Un minuto dopo ospiti capaci di capovolgere il punteggio con un rapido contropiede: ancora una volta Baudi, abile a sfruttare il cross sul secondo palo di Grasselli, realizza di testa sotto l'incrocio.

Gli uomini di Francesco Buglio non ci stanno e due minuti dopo, al 16', riaprono la gara: Di Lernia per Coccolo, che dalla linea di fondo mette in mezzo per il tap-in vincente di Di Rienzo.

Alla mezzora Casale di nuovo avanti con Poesio, che raccoglie una respinta della difesa e segna il 3-2. Nei minuti di recupero, con gli ospiti sbilanciati in avanti, il 4-2, autore il nuovo arrivo El Khayary.

Casale - Fezzanese 4-2

Marcatori: pt 34’ Poesio (C); st 13’ e 14’ Baudi (F), 16’ Di Renzo (C), 30' Poesio (C), 48’st El Khayary (C)

Casale: Tarlev, Bianco, Fabbri, Todisco (19’st A. Buglio), Villanova, Pinto, Coccolo, Poesio, Di Renzo (38’st El Khayary), Di Lernia, Lamesta (18’st Cappai). A disp. Hoxha, Mullici, Provera, Vecchierelli, Sadouk, Brugni. All. F. Bugl

Fezzanese: Greci, Castagnaro, De Martino, Monacizzo, Saporiti (36’stBongiorni), Diallo, Zavatto, Dell’Amico (20’st Tivegna), Grasselli, Terminello, Baudi. A disp. Bleve, Gavini, Frolla, Bonfiglioli, Bruzzi, Fabiani, Ascoli. All. Sabatini

Reti: 34’ e 30’st Poesio (C), 13’st e 14’st Baudi (F), 16’st Di Renzo (C), 48’st El Khayary (C

Arbitro: Fabio Luongo di Napoli

Assistenti: Monardo e Nicosia