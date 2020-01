Risposte Novipiù. Travolta Treviglio

Si attendevano risposte. La Novipiù le ha fornite tutte, travolgendo Treviglio (85-65), ripartendo dopo lo scivolone di Bergamo, rispondendo alla vittoria della co-capolista Torino e facendo a meno per la prima volta di Piazza (stiramento alla vigilia, starà fuori un mese). Ottima prova corale con squilli di Sims (doppia doppia da 26 punti e 11 rimbalzi), Camara (12+7 in 23’) e Denegri (6 assist).

Casale è sempre avanti, sempre sostanzialmente in controllo. Unica sbavatura nella seconda frazione, vinta dagli ospiti. Ma nella ripresa la squadra di coach Mattia Ferrari sa macinare gioco, ruotando, senza pause rilevanti. Un moto perpetuo che finisce per stroncare una Treviglio che non è apparsa in un momento brillante, ma che resta sempre un avversario difficile da affrontare.

Domenica c’è il derby con Tortona. La Junior, cinque vittorie nelle ultime sei partite, ci arriva lanciata.

Novipiù - Bcc Treviglio 85-65

(23-12, 38-37, 67-51)

Novipiù Casale: Sims 20, Roberts 17, Martinoni 15, Camara 12, Tomasini 9, Cesana 6, Denegri 4, Da Campo 2, Valentini, Battistini. Ne: Cappelletti, Piazza, Sirchia. All. Ferrari

Bcc Treviglio: Collins 21, Reati 11, Caroti 9, D’Almeida 8, Pacher 5, Palumbo 5, Borra 4, Doneda 2, Taddeo, Nani. All. Vertemati