Naufragio Novipiù. Domina Trapani

Una Novipiù inguardabile naufraga in casa. Trapani passeggia al PalaFerraris (52-77) confermando il suo buon momento di forma. Ma a lasciare sbigottiti è la prestazione della squadra di coach Mattia Ferrari che segna 52 punti (mai così pochi) e non riesce a competere, in nessun aspetto del gioco, dal primo all’ultimo minuto. Una prestazione molto negativa e del tutto inattesa. Mercoledì si torna in campo, ancora in casa, contro Capo d’Orlando.

La partita. Dopo il toccante minuto di silenzio per Kobe Bryant, Trapani parte a razzo e Casale resta a guardare. Ferrari chiama time out dopo 2’ di gioco (0-4). Ma la situazione non migliora. Primo canestro rossoblù con Tomasini dopo 4’ di gioco. Padroni di casa spenti e ospiti che salgono in cattedra con una zona difensiva che rallenta l’attacco e una circolazione offensiva che manda a canestro praticamente tutti. Trapani sul 24-9 dopo le triple di Palermo e Spizzichini e il contropiede di Corbett (9 punti nel primo quarto). Anche le rotazioni della Junior non cambiano le cose. Si arriva all’ultimo possesso con Trapani in attacco e Casale che ha commesso un fallo in 9’ di gioco. Al primo stop siciliani avanti 28-13 e 41-10 di valutazione.

Anche l’inizio delle seconda frazione vive nel solco tracciato. Trapani ha inerzia e fiducia, Casale è a terra. A metà quarto esce Camara (3 falli) e gli avversari superano la soglia emotiva del +20 (liberi Goins del 21-43). La seconda parte del parziale vede ancora Trapani dominante (Goins 15, Corbett 14) e Casale disorientata (Sims 0). All’intervallo lungo 28-49.

La Novipiù prova a scuotersi. Sims, servito in post basso, segna 6 punti di fila. Ma dall’altra, in difesa, le cose non migliorano. I giocatori di casa non tengono un uno contro uno e Trapani tra penetrazioni, tagli e tiro da fuori dilata ancora il gap. Al 30’ lo svantaggio di Casale è di 25 punti (38-63).

L’ultimo quarto si gioca solo per dovere. 2B Control, dopo aver toccato il +28, amministra senza problemi. Il presidente Cerutti, insieme a tanti tifosi, abbandona il palazzetto con largo anticipo.

Novipiù – 2B Control 52-77

(13-28, 28-49, 38-63)

Novipiù Casale: F. Valentini 2, Tomasini 5, Cesana 10, Denegri 7, Martinoni 7, Sims 8, Roberts 10, Camara 6, Battistini. N.e.: Sirchia, Piazza, Da Campo. All. Ferrari

2B Control Trapani: Spizzichini 7, Goins 15, Renzi 13, Mollura , Corbett 21, Palermo 6, Nwohuocha 3, Bonacini 4, Ceparano 2, Basciano. All. Parente