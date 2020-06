Cesana lascia la Novipiù

CASALE - Luca Cesana e la Junior sono ai saluti.

Dopo una stagione e mezzo (la seconda chiusa in anticipo causa Covid-19), la guardia 22enne lascia la Casale per accasarsi a Piacenza (A2). Il nuovo tecnico degli emiliani, Stefano Salieri, vuole affidare all’ex rossoblù il ruolo di regista titolare della squadra. 'Cesa', che alla Novipiù è stato utilizzato principalmente come tiratore in uscita dai blocchi, si misurerà così con una nuova esperienza tecnica. Il prodotto del vivaio di Cantù ha chiuso l’ultima annata in rossoblù giocando 25 partite, con 3.6 punti di media, 1.6 rimbalzi , 0.8 assist in quasi 14 minuti di utilizzo.