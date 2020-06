Coach: a Casale e Tortona doppia sfida finale

ALESSANDRIA - Doppia sfida di finale per il contest della Lega Nazionale Pallacanestro #SfidaCoachLNP!. A Casale e Tortona siamo arrivati all'ultimo atto Dopo appassionanti quarti e semifinali che hanno messo di fronte tecnici del passato e del presente, la sfida virtuale mette i tifosi dei due club alla scelta cruciale.

A Tortona sono pronti alla sfida Demis Cavina (attuale coach di Torino), che in semifinale ha sconfitto con il 68% dei voti Giovanni Noli, e il classico Aldo Caenazzo che nell’altra semifinale ha avuto la meglio su un’altra istituzione tortonese come Mario Armana con il 58% dei consensi. Un confronto tra il Derthona moderno, quella della Serie A2, che ha in Cavina l’allenatore più amato, e il Derthona classico, quello delle minors e delle giovanili, che ha nel professor Caenazzo uno degli esponenti più rappresentativi.

Giovedì partiranno le 24 ore di voto (sui canali social del club) per decidere l’allenatore leggenda dei Leoni. Il vincitore parteciperà alla fase finale nazionale che eleggerà la leggenda della Serie A2.

A Casale la finale mette di fronte Marco Ramondino (attuale tecnico del Derthona e per quattro stagioni in rossoblù) e Marco Crespi (oggi apprezzato commentatore di basket su Sky). Un duello preventivabile tra due tecnici che più degli altri hanno marchiato gli ultimi 15 anni della storia del club rossoblù. Ramondino, condottiero della finale di A2 con Trieste, ha stracciato in semifinale l’attuale coach Mattia Ferrari (78% contro il 22%), mentre Crespi – l’uomo della storica promozione in A1 - ha nettamente prevalso (73% a 27%) su Franco Ciani, che ha portato per la prima volta la Junior in A2.

Ora non resta che l’ultima sfida (voto sui canali social del club) che deciderà la leggenda degli allenatori in casa Junior Casale.